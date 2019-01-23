辜寬敏再轟小英維持現狀說 籲制定新憲法

2019年01月23日 10:43 中時 朱真楷

近期公開呼籲「請蔡英文請賴清德出來選總統」的獨派大老辜寬敏，今天集結獨派力量成立「台灣制憲基金會」，賴清德應邀出席，雙方互動熱絡引發關注。辜寬敏公開砲轟蔡英文的「維持現狀」說，社會、政治每天都在進步，台灣卻只能一路維持現狀，這對台灣是非常不利的事情，「什麼叫維持現狀！政治領導者有責任制定新憲法，今天大家來參與，就代表大家都贊成這樣的主張。」

辜寬敏今天成立「台灣制憲基金會」，甫卸任行政院長的賴清德、民進黨主席卓榮泰等人，皆出席與會。

辜寬敏說，當前國際情勢、台灣與中國的關係，台灣如果想要靠自己站得穩，有一點關鍵點就是改變中華民國《憲法》，「今天我出來，就是要宣布推動制定新憲法」。

辜寬敏表示，現在台灣在國際上，美國要我們不要動、要維持現狀，所以總統只好說維持現狀。問題是，維持現狀對台灣的利益在哪？他強調，當年中華民國被聯合國趕出來，但今天台灣不是沒有資格擔任聯合國會員國，我們是有十分的資格的，所以台灣需要制定新的《台灣新憲法》，再以此名義參與聯合國。

辜寬敏進一步說，目前中國對台灣的態度愈來愈沒道理、愈來愈強勢，這確實已引起台灣內部變化，影響了和平發展，「現在民進黨的大敗，就是這樣引起的，所以我們必須制定台灣自己的憲法」。

「社會也好，政治也好，每天都在進步，什麼叫做維持現狀！」辜寬敏強調，政治領導者有責任讓人民有一個明顯的目標，讓人民知道新憲法的制定重要性，讓人民有台灣意識、國家意識，「今天大家來參與，就代表大家都贊成這樣的主張。」

(中時 )