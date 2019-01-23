綠營巴掌雙重標準？網：馬英九被扔10次鞋 怎不見譴責

2019年01月23日 11:24 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

資深藝人鄭惠中昨在演藝人員春節餐會，掌摑文化部長鄭麗君，據悉，鄭惠中是因不滿鄭麗君同意「去蔣化」打人，細數過去20載，藍綠兩黨的政治巴掌可說是一言難盡，前總統馬英九21日出席台中黃金島先生告別式甚至被丟鞋，自2012年底開始算，馬英九已經被扔10次鞋。

回顧1991年，前立法院長梁肅戎因性情剛烈，在擔任院長期間遭到時任民進黨籍立法委員張俊雄摑耳光，兩人而發生肢體衝突。

1993年04月15日，民進黨立委張川田往邱創煥呼了一巴掌。當時國民大會召開臨時會舉行考試院長資格審查會，張川田不滿院長被提名人選邱創煥在接受質詢時的態度，憤而在走下質詢台後賞了邱創煥兩個耳光。

1993年5月5日時任立法委員的高雄市長韓國瑜，在國防委員會審預算時，當天下午審查榮民改革相關預算，時任立委的陳水扁因為說了污辱榮民的話，讓同為立委的韓國瑜掀桌，並用左手打了扁一巴掌，阿扁當場被打翻過去，住了3天醫院。

2001年3月28日，親民黨立委李慶安因曾質詢教育部長曾志朗景文工商事件是否有黑道介入關說，無黨籍立委羅福助為此至教育委員會質問李慶安。接著李慶安拿水杯潑向羅福助，羅福助舉手擋了一下，並繞過會議桌衝向李慶安，李慶安助理見勢阻擋羅福助，兩人發生扭打。而李慶安見狀便衝上前去，三人一陣混仗。羅福助打了李慶安一巴掌，並推李慶安的頭去撞發言台。

2008年10月22日，民進黨立委管碧玲往洪秀柱呼了一巴掌。民進黨立委管碧玲進入立院教委員後作風強悍。審預算時，管碧玲拿紙板干擾預算審查，遭國民黨立委洪秀柱奪走紙板，順手往後丟，正巧砸中管碧玲助理眼睛，管碧玲立即衝上前質問洪「為何打我助理」，隨即打了洪秀柱一個耳光。 事後遭立院紀委會決議對管碧玲處以停權3個月。

2009年4月22日，立法院內政委員會原定聽取陸委會報告「三次江陳會」事宜，但海基會董事長江丙坤未到場，引發民進黨團強烈不滿，國民黨立委李慶華以程序發言為江緩頰，因民進黨立委邱議瑩在台下回嘴，李罵邱「有一點風度跟家教嘛！」，兩人開罵戰，李後來對採訪攝影機表示，「他不可能向潑婦道歉。要他道歉，那是天理不容」，就在此時，「邱議瑩從後方突襲賞了李慶華一耳光」，李錯愕後急忙回頭理論，隔年邱議瑩為此遭法院判拘役30天，得易科罰金。

2017年7月13日，國民黨立委許淑華因審查前瞻建設計畫預算，與民進黨立委邱議瑩發生激烈肢體衝突，邱議瑩上前搶下麥克風時，遭許淑華一巴掌制止。許淑華受訪時表示，對於自己行為造成不好的負面印象感到抱歉，但強調「是邱議瑩主動挑釁」，不過許淑華卻被網友封為「神力女超人」。

2019年1月21日，前總統馬英九參加228事件抗暴鬥士黃金島（本名黃圳島）老先生在台中市立殯儀館告別式，步入靈堂前，遭到民眾比中指嗆聲，還有人憤怒丟鞋抗議，過去馬英九也在2013年10月20日出席台北市客家義民嘉年華主祭大典活動，遭薛姓少婦丟鞋，事後，薛女遭警方依違反《社會秩序維護法》移送台北地院裁罰。若加上2019年這次，馬英九從2012年底開始，馬英九已遭扔10次鞋。

(中時電子報)