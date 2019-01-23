王泉仁舊愛曝遭長期精神虐待 飽受情劫認不婚不生

2019年01月23日 10:42 中時電子報 吳品瑤

35歲女星錢柏渝人美桃花旺，然感情卻一直沒能修成正果，昔日跟台塑集團長孫王泉仁的一段戀情最為人所熟知，甚至直到現在都還因王泉仁的家務事而又被提及，錢柏渝即使和他分手多年，但因媒體報導跟朋友告知，讓她不得不知道舊愛的近況，她受訪時坦言當年分手後足不出戶，讓哥哥擔心「會不會在家死掉了」，而之後和港星陳偉成的戀情也沒能走到最後，飽受情劫的錢柏渝，因此對婚姻敬而遠之，也不願生小孩。

女星錢柏渝不乏追求者，也有過幾段令人稱羨的感情，然現年35歲的她，卻是小姑獨處，感情已空窗2年多，但她坦言比較喜歡「有人追但當朋友」的狀態，錢柏渝接受《蘋果》專訪，反觀自己事業跟愛情的變化，認為跟家庭脫不了關係，她從小接受爸媽的高壓打罵教育，習慣壓抑感情跟眼淚，不喜歡把內心深層的東西展現給外界看，所以不想往戲劇圈發展，而經歷為數不多但每每刻骨銘心的戀情，發現是因為缺乏家人關愛，所以才把愛看得比什麼都重，直到近年解開了家庭的心結，才終於能輕鬆並享受單身。

錢柏渝透露爸爸是私立學校數學老師，她回憶在她小學5年級、哥哥升上國一那年，家庭氣氛丕變，爸媽聯手對兄妹倆展開威權式高壓打罵教育，她說這個家永遠只有「爸爸要什麼」，而不問小孩要什麼，這段經歷，錢柏渝甚至以「長期性的精神虐待」來形容，她說當時回家，即使爸爸在客廳，也當他不存在，「抱跟親更是不可能，親子關係為零」。

升高中時錢柏渝即使推甄上學校也放棄，深怕之後被轉去爸爸的學校，最後如願去了華岡藝校，猶如脫韁野馬玩瘋了，終於感覺到快樂，而哥哥也早早去當兵，她則是17歲就出道賺錢搬出家裡，兩兄妹爭先恐後逃離了家庭，而真正「放下」與雙親間惡劣的關係，錢柏渝說直到30歲她還當沒這回事，但心裡深知「它還在」，之後上了心靈成長課，她一連哭了3天，才清空了心結，明白了過去父母所做的一切。

至於和王泉仁之間的感情，當時錢柏渝被他以一句「我想我不會跟妳結婚」喊切，但她不如外界想的受傷，表示自己是雙子座，聽了這句話立刻明白狀況，轉身就走開了，「絕不會死纏爛打。他不要了，那就不要了啊」，甚至感謝很年輕時就遇到他，坦言小時候對名牌包、美鞋等奢華物質生活有憧憬，碰到王泉仁之後這些很容易就得到滿足，「以前要很努力追求的東西，不費吹灰之力就可以得到，反而讓我對物質幻滅」，透露如今櫃子裡還收著幾個男方送的包包，想賣也賣不掉。

至於外界盛傳兩人分手，是因為王家人不滿她的學歷，然錢柏渝否認，說真正的原因她很清楚，表示「反正在一起對我很好就夠了」，她說其實感情能一直走下去很好，很討厭重新戀愛，要從頭經歷曖昧、尷尬、揣摩心意的時期，她覺得很累，如今談戀愛已練就了「3個月即知可否長久」的能力。

而錢柏渝自2016年跟港星陳偉成分手後，至今感情空窗已2年多，她說其實不乏有追求者，但覺得當朋友還比較開心，不用去看對方的缺點，當朋友也多了很多空間，至於結婚生子，她表明不太願意，覺得現在連身心自由都還做不太到，也可能還無法為小孩放棄現在的生活，如果被求婚，會覺得「好恐怖喔」。

(中時電子報)