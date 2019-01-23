黑木耳不只清血管 搭這3樣吃還能補血補鈣

圖為黑木耳 (達志)

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中時電子報

常被當作小菜吃的黑木耳，有豐富的膳食纖維、蛋白質以及鐵質等等，適合發育中的小孩，或是習慣以肉為主食的人多吃，補充各種營養素。吃木耳時搭配足夠的水，有清腸胃的效果；黑木耳配蝦吃則可以豐潤秀髮、減輕關節炎疼痛；配蛋吃能強健牙齒、骨骼。但切記不可與鳳梨一起吃，會刺激胃、影響消化而嘔吐。

早安健康報導，黑木耳的維生素B2含量，是大白菜、飯、麵的10倍，鈣含量是肉的30至70倍，鐵質更是肉類的100倍，營養素超豐富。農委會的資料也顯示，紫黑色的黑木耳有天然的抗氧化劑「花青素」，與葡萄、藍莓齊名。

研究指出，每天食用5～10克的黑木耳，有助於保養心血管、防止血栓、幫助體內膽固醇代謝，有「食物界阿司匹靈」之稱。作為平常的配菜、小菜最佳選擇。

●木耳＋水：清腸

多吃富含膳食纖維的木耳有助於排便，搭配足夠的水分清腸效果更好。

●木耳＋蝦：豐潤秀髮、減輕關節炎

木耳含鐵，與含銅的蝦一起吃能將鐵變為帶氧的血紅素，可豐潤秀髮、減輕關節炎疼痛。

●木耳＋蛋：強健骨骼

蛋以及木耳都含有磷及鈣，配在一起吃能形成磷酸鈣，強健牙齒和骨骼。

生鮮黑木耳建議挑選完整無破損、平滑有光澤、彈性不軟爛的買。乾木耳則要注意選乾燥輕盈、沒有藥劑的怪味，使用前要用水泡發。

(中時電子報)

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