野豬、羊駝、狐獴比可愛！動物遷居花蓮！邀您春節來團圓

2019年01月23日 10:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春遊花蓮，賞碧海藍天、嚐美味小吃，也來看看可愛動物！今年農曆春節連假長達9天，煩腦要去哪裡遊玩散心呢？建議大家不妨把握時機，搭配交通部觀光局推出的「擴大暖冬國民旅遊」住宿補助方案），全家總動員安排一趟花蓮之旅，順道探訪近期由台北市立動物園搬遷到花蓮「新光兆豐休閒農場」定居的動物朋友們。如此一來不僅能享有旅遊補助、以實際行動支持野生動物保育，還能幫忙提振花蓮縣市的觀光產值！

狐獴「托托」家族。（新光兆豐休閒農場提供）

台北市立動物園為了強化域外保育與提升動物福祉，透過TAZA（台灣動物園暨水族館協會）會員之間的跨機構合作，自去（107）年12月23日起，分批護送水牛「銀河（母）」、黃牛「后髮（母）」，以及在園內繁殖頗佳的羊駝「麥克（公）」、「妮可（母）」、狐獴「托托」家族、台灣野豬、二趾樹獺及絨鼠家族等動物，到花蓮「新光兆豐休閒農場」定居，展開新生活。歡迎所有喜愛牠們的民眾，趁著寒假及農曆春節期間，攜家帶眷或呼朋引伴，一起到花蓮探訪牠們！

希望水牛「銀河」和「哥哥」經過幾天磨合後，現在相處愉快！（台北市立動物園提供）

「新光兆豐休閒農場」位於花蓮縣鳳林鎮永福街20號，主要照養動物的農場園區佔地超過1.9公傾，幅員廣大。台北市立動物園和「新光兆豐休閒農場」這次合作啟動數種動物的域外保育族群管理及教育展示計畫，一來希望讓動物們擁有相對更寬廣、舒適的生活環境，增加野生動物域外保育在台灣的據點，二來經由雙方動物園的動物交換，對動物血緣管理和保育繁殖工作也有極大的獻，希望藉此深化長期夥伴關係，共同攜手為保育而努力！

絨鼠家族。（新光兆豐休閒農場提供）

由台北到花蓮的車程約5-6小時，每批動物在搬家時都由負責照養的保育員們全程陪伴護送。保育員觀察動物們抵達目的地，出箱籠的第一件事情，就是朝著綠油油的草地奔去，自行感受寬廣的空間並舒展四肢。

黃牛「后髮」。（游琬鈺攝）。（台北市立動物園提供）

其中水牛「銀河」最是霸氣，才剛踏入新家，就立即展現她平常就「恰北北」的個性，把同住的水牛小鮮肉（3歲的「哥哥」）追得滿場跑…！看見動物們都能夠在花蓮落地生根、展開新生活，台北市立動物園的同仁都感到十分欣慰，也祝福牠們能夠早日繁衍下一代。

(中時電子報)