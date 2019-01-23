何志偉擬邀蔡英文站台 陳思宇：大咖大家已看到無感

2019年01月23日 10:58 中時 李依璇

台北士林大同立委補選投票周末登場，「柯家軍」陳思宇把握最後時間積極掃街，23日一早就前往大龍市場拜票；外傳對手何志偉有意在選前找總統蔡英文站台輔選，陳思宇受訪時不以為然表示，民眾需要的應該是可以爭取地方建設的立委，而不是比拚誰比較大咖、有什麼等級，「大咖大家已經看到無感了」，還是走基層實際爭取認同。

北市立委補選越炒越熱，繼高雄市長韓國瑜昨北上替陳炳府站台，何志偉據傳也要找總統蔡英文輔選，立委補選層級堪比市長大選。對此，陳思宇表示，立委選舉還是要回歸候選人政見，像前陣子的政見發表會，大家實際比拚政見，她所有政見都是公開透明讓民眾檢視。

陳思宇進一步強調，大咖每天都在看，民眾需要的應該是可以為所有市民努力、爭取地方建設的立委，而不是比拚誰比較大咖、有什麼等級的，「大咖大家已經看到無感了」，還是走基層實際爭取認同。

媒體詢問藍綠大咖比較吸睛，是否擔心被邊緣化？陳思宇則再度暗批對手濫用國家資源，「如果用行政資源用到國家資源，特定來造勢或讓他符合黨的利益、黨的期待，這不是全市民、國民樂見的」，立委還是要回歸到實際能做什麼，而不是能替黨帶來什麼利益。

另外，陳思宇也宣布，25、26日將分別舉辦二場不同形式的競選晚會，25日會邀請民眾一起來建成圓環邊吃滷肉飯邊聽故事，透過「講故事」方式讓大家更認識她跟大同區，讓民眾體驗不同一般形式的造勢晚會。

(中時 )