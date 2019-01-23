何志偉擬邀蔡英文站台 陳思宇：大咖大家已看到無感

台北士林大同立委補選投票周末登場，「柯家軍」陳思宇把握最後時間積極掃街，23日一早就前往大龍市場拜票。（陳思宇競總提供）

友善列印
中時

台北士林大同立委補選投票周末登場，「柯家軍」陳思宇把握最後時間積極掃街，23日一早就前往大龍市場拜票；外傳對手何志偉有意在選前找總統蔡英文站台輔選，陳思宇受訪時不以為然表示，民眾需要的應該是可以爭取地方建設的立委，而不是比拚誰比較大咖、有什麼等級，「大咖大家已經看到無感了」，還是走基層實際爭取認同。

北市立委補選越炒越熱，繼高雄市長韓國瑜昨北上替陳炳府站台，何志偉據傳也要找總統蔡英文輔選，立委補選層級堪比市長大選。對此，陳思宇表示，立委選舉還是要回歸候選人政見，像前陣子的政見發表會，大家實際比拚政見，她所有政見都是公開透明讓民眾檢視。

陳思宇進一步強調，大咖每天都在看，民眾需要的應該是可以為所有市民努力、爭取地方建設的立委，而不是比拚誰比較大咖、有什麼等級的，「大咖大家已經看到無感了」，還是走基層實際爭取認同。

媒體詢問藍綠大咖比較吸睛，是否擔心被邊緣化？陳思宇則再度暗批對手濫用國家資源，「如果用行政資源用到國家資源，特定來造勢或讓他符合黨的利益、黨的期待，這不是全市民、國民樂見的」，立委還是要回歸到實際能做什麼，而不是能替黨帶來什麼利益。

另外，陳思宇也宣布，25、26日將分別舉辦二場不同形式的競選晚會，25日會邀請民眾一起來建成圓環邊吃滷肉飯邊聽故事，透過「講故事」方式讓大家更認識她跟大同區，讓民眾體驗不同一般形式的造勢晚會。

(中時 )

綠營巴掌雙重標準？網：馬英九被… 鄭惠中向鄭麗君致歉 葉毓蘭：那…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。