鄭惠中向鄭麗君致歉 葉毓蘭：那馬英九的公道誰還？

資深藝人鄭惠中。(圖/本報系資料照)

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中時電子報

資深藝人鄭惠中昨(22)在餐會掌摑文化部長鄭麗君，當晚即主動赴台北市警局說明，後轉往台北地檢署。檢方認定鄭涉嫌傷害與妨害公務，訊後請回並限制住居。今鄭專程前往文化部向鄭麗君致歉，但部長因行程之故，改派藝術發展司司長張惠君代表接受。前警大教授葉毓蘭在臉書質疑，難道前天前總統馬英九遭獨派丟鞋「就可以縱容」？

鄭麗君出席華視承辦「關懷演藝人員春節餐會」，逐桌敬酒時，突遭鄭心儀(本名鄭惠中)打巴掌，表達對部長推動去蔣化的不滿。當晚鄭主動前往台北市警局說明後，轉往台北地檢署；檢方認定鄭涉嫌傷害與妨害公務等罪，訊後請回並限制住居。隔日鄭特地前往文化部向部長致歉，但因文化部本不在部長今日行程中，故改派藝術發展司司長張惠君大表接受。

葉毓蘭則在臉書發文，首先表示「打人還是不好」，並憐惜鄭麗君以文化部長身分正在關懷慰問資深藝人，卻遭鄭惠中暴衝掌摑，除肉體實質傷害，其造成的震撼驚恐，與任何暴力犯罪差不多。

話鋒一轉，葉毓蘭為馬英九大抱不平！痛批在各界為鄭麗君遭受委屈譴責鄭惠中的同時，前天馬前往台中為228黃金島戰士致祭，遭獨派人士當眾丟鞋，如此屈辱，卻差別待遇。葉質疑──「難道馬英九丟鞋事件，就可以縱容」？

葉毓蘭指出，在他看來，兩件是本質是一樣的，都是被仇恨矇眼的人故意羞辱洩憤；一言以蔽之，都可稱作「暴力攻擊未遂」。最後更質疑，鄭麗君尚未提告，檢方已如此積極，那此積極可否也複製在馬英久事件上？

(中時電子報)

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