防搶演練太逼真 民眾嚇到打電話報警

2019年01月23日 11:36 中時 許素惠

雲林縣虎尾警分局舉行防搶演練，由於太過逼真，不但嚇壞前往洽公的民眾，許多人見光天化日下竟有人持槍搶錢，紛紛走避外，也立即打電話報警，勤指中心瞬間接獲多通報案電話，令參與演練員警甚感欣慰。

「不要動！錢拿出來！」1名面戴口罩的歹徒闖入台灣企銀虎尾分行，持槍示威要求行員將大把鈔票裝袋，嚇壞正在銀行內洽公的民眾，行員臉色凝重默默將鈔票裝袋，正值緊張時刻，另一行員伺機悄悄按下警報器。

就在虎尾警分局勤務指揮中心接獲銀行警鈴，通報線上巡邏警力立即趕赴現場的短短數分鐘內，勤指中心又湧入多通民眾報案電話，泰半緊張的報稱台企銀有搶案，勤班員警雖然知道是演練，但還是一起演下去，有禮貌地感謝報案民眾的熱心。

偵查隊員及線上員警趕抵現場，偵查隊長郭建宏指揮若定，警員徐詠翔等人合作無間，順利將持槍歹徒當場逮捕，繩之以法，令人膽破心驚的「搶案」終告落幕。

勤指中心員警事後分享這段插曲，讓參與演練的警員甚感欣慰，一來表示大家都很嚴肅認真的看待演練，二來代表公民公共意識愈趨成熟，不再對周遭事物冷漠以對，尤其是違法的治安事件。

虎尾警分局長陳立祺提醒大家，如欲提領大量現金，可隨時向當地警察機關申請警力護鈔，由員警陪同護送至指定處所，降低被害風險，假若不幸遭遇搶奪等刑案，首應保護自身生命安全並保持冷靜，立即記下車號與歹徒特徵及逃逸路線，迅速撥打「110」報案。

(中時 )