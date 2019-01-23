讓卡債族過好年 綠委籲銀行年節暫停催債

2019年01月23日 11:30 中時 鄭舲

年關將至，因債務問題鋌而走險、犯下銀行搶案或因地下錢莊逼債導致債務人自殺的新聞也將逐漸浮上版面，民進黨立委吳玉琴與法律扶助基金會、卡債受害者自救會等團體今舉行記者會，強調《消債條例》已修正，呼籲債務人別走上絕路，也期盼金管會主委顧立雄要求各銀行過年期間暫停催債，讓卡債族過個平安寧靜的新年。

吳玉琴表示，立法院去年底三讀通過的《消債條例》修正案有四大重點，就是「降低門檻」、「減輕壓力」、「幫助清算」及「簡便程序」，並明確定義必要生活費用為最低生活費1.2倍，且為了債務人的生活需求，訂定提高或降低的彈性。

法扶會執行長周漢威表示，法扶會在消債條例施行前，就積極協助債務人透過法律解決債務問題，並設置專線電話、設立駐點卡債諮詢中心、針對扶助律師辦理教育訓練及辦理債務人說明會等。他說，許多債務人因舊法規定不免責，但在這次修法後，債務人可於條文修正施行兩年內重新聲請免責，呼籲債務人兩年內向法扶會申請辦理，才能盡快獲得免責。

台北律師公會消債委員會主委林永頌也說，消債條例是目前唯一能協助債務人的法律，經過多次修法後，聲請更生及清算通過率都超過50％以上，希望透過這次修法，讓消債條例的施行更貼近台灣社會民情，提供合情合理的流程與判決標準，協助債務民眾完成法律程序。

吳玉琴也提到，除了消債條例修正能幫助債務人外，他也提出《債務催收法》草案，將催收行為的管理從銀行擴及其他債務整理公司，禁止不當催收行為，保障債務人及第三人的人身安全、自由與尊嚴，維護社會秩序。

(中時 )