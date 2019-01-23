生完小孩就漏尿！53歲媽擔心漏尿穿紙尿褲卻反覆感染

2019年01月23日 11:17 中時 鄭郁蓁

一名53歲停經張女士，已生2個小孩，常在倒垃圾、提重物、打噴嚏、大笑時，尿液就不自主的漏出，晚上常需起床上廁所而睡不好，外出活動動不動就要找廁所，每天用衛生棉，因怕褲子溼掉讓別人聞到異味而改穿紙尿褲，結果因悶熱導致陰部反覆感染發癢，檢查骨盆後才發現有陰道壁萎縮現象，經手術後才終於不必為尿失禁所苦。

許多中年婦女有漏尿問題卻不好意思啟齒而未就醫，造成反覆感染，飽受身心雙重傷害，無法正常社交生活。

國泰綜合醫院婦產科醫師黃文貞表示，尿失禁首先要區分是急性或長期性(持續三個月以上)，急性期的漏尿若出現頻尿、解尿疼痛、尿量減少，常常是跟下泌尿道感染有關。而長期性的漏尿常見原因是壓力性尿失禁、膀胱過動症或跟生產或停經後的骨盆機能障礙有關。

黃文貞表示，急性尿失禁需要驗尿找出感染原因，服用適合的抗生素就可以獲得治療。長期性尿失禁的患者，如「膀胱過動症」大都能以藥物與膀胱自我訓練獲得改善。

至於更年期婦女最常見的「壓力性尿失禁」，醫師會視漏尿多寡、頻率，與對患者生活品質的困擾，輕微的漏尿可藉由持續的凱格爾運動獲得症狀的控制，嚴重漏尿患者，生活品質受到顯著影響，可考慮手術治療。

而治療尿失禁手術分為傳統的膀胱頸懸吊術與第三代新式的尿道中段懸吊手術。傳統需開腹，傷口大，手術時間長，住院約5天；「尿道中段懸吊手術」則是將高科技人造纖維網帶植入婦女中段尿道下組織，利用網帶的纖維空隙與尿道旁組織產生鑲嵌作用，強化恥骨尿道韌帶，屬於陰部微創手術，手術時間短、手術傷口小，住院約2天。

黃文貞說，婦女朋友遇到漏尿問題，常因為羞於啟齒而排斥就醫，其實大多數「壓力性尿失禁」，大都是可以治療的，因此建議有漏尿症狀的婦女，不要過度運動、用力及憋尿，尋求正確的診斷，與醫師好好溝通，以免導致其他併發症。

(中時 )