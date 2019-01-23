北市立委補選陳炳甫：立院需要監督力量

國民黨台北市立委候選人陳炳甫（左）23日在前台北縣長周錫瑋陪同下，前往士林車隊掃街、拜票。（張立勳攝）

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台北市士林、大同立委補選倒數3天，民進黨候選人何志偉稱他當選的話，台北就多一席立委，不會少一席議員，國民黨候選人陳炳甫23日對此表示，民進黨政府在完全執政的情況下，沒有替人民多做事情、以民意基礎為百姓努力，所以立院需要的是監督的力量，這也是為什麼他要全力以赴替人民做事情的原因。

陳炳甫今早在前台北縣長周錫瑋陪同下，前往士林展開車隊掃街、拜票，面對高雄市長韓國瑜昨站台讓士氣大增，陳炳甫說，每個黨內前輩都是他要請益的對象，也很感謝周錫瑋指導。

被問到韓國瑜是否有傳授選舉祕訣，陳炳甫指出，他和韓討論到面對不實抹黑、造謠和攻擊該怎麼面對，雖然心裡不難過是騙人的，但要處之泰然，包括需不需要澄清、告訴大眾不是事實。

由於韓國瑜站台，外界解讀陳炳甫和代表「柯家軍」的候選人陳思宇，形同成為韓、台北市長柯文哲的代理人，陳炳甫則認為，選舉還是回到候選人本身，就像餐廳賣的好不好，要看菜好不好，選舉輔選都是旁邊幫忙的人，最重要的還是候選人是否能提出過去努力做了哪些事、未來可為社會做哪些事。

面對補選拉高至市長層級，陳炳甫強調，這次是立委補選，不是他個人選舉、也不是藍綠對決，已關係到國家社會和下一代的重要選舉，當然每個陣營都會盡全力輔選。

何志偉對外稱他若當選的話，台北就會多一席立委，不會少一席議員，陳炳甫說，民進黨目前有70幾席立委，但在完全執政下，政府沒有替人民多做事情、以民意基礎為百姓努力，在完全執政的立法院還是需要監督的力量，這也是為什麼他要全力以赴替人民做事情的原因。

周錫瑋指出，這次補選，老百姓會看民進黨在立法院做得這麼糟，還要多一席在立法院嗎？民進黨行政院、總統做得這麼差，人民已經不信任，若還是用負面議題炒作，不會有效果，贊成陳炳甫在選舉當中不攻擊人。

他也說，柯文哲現在已經輸給韓國瑜太多了，柯在新媒體的努力已被韓超越，韓帶動全國一個市長該怎麼做的風潮和方式，柯已經落伍了，柯現在是在抄襲韓，「韓流」還可以再熱下去。

(中時 )

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