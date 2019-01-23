中風非老人疾病 醫院籲青壯族群留意

養成早晚定時量血壓的習慣，能即時獲知自己的身體狀況，若是發現連續多天血壓居高不下，就必須及早就醫，記錄下的血壓數值，是醫師診斷參考的依據。（羅東博愛醫院提供）

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中時

近日強烈冷氣團報到，加上溫差大，羅東博愛醫院近期接獲2名未滿30歲年輕男性因中風而送醫的案例，醫師提醒，近來國人飲食和生活習慣不佳，中風已非老年人專利，年輕人亦有可能遭中風突襲，定期量血壓是掌握身體狀況的不二法門。

院方指出，去年12月初羅東博愛醫院陸續收治2名年輕男性病人，雙雙因中風而入院治療，兩名男性皆不滿30歲，因長期值夜班、飲食習慣不佳，偏好高油高鹽，加上抽菸且無固定運動習慣，成為高血糖、高血壓、高血脂的三高一族。

2名病人皆發生突然講不出話、昏迷不醒、肢體癱瘓的症狀，親友緊急送醫，經羅東博愛醫院神經外科主治醫師杜肇偉診治後，發現病因是俗稱腦中風的「自發性腦出血」。

院方指出，腦出血分為外傷性腦出血和自發性腦出血（腦中風），後者係因腦退化、血管脆弱導致血管破裂，一般好發年齡層約為60歲以上，佔比達5成；因兩名男性病人年紀輕，實屬罕見，杜肇偉進一步診斷，發現病人長期忽視高血壓，疏於就醫導致病發。

杜肇偉表示，「三高」愈趨年輕化，若是遇季節交替、氣溫冷熱急遽變化，導致血管收縮、血壓升高，中風發生機率也可能提高；高血壓並不能只靠吃藥控制，最重要的是定期量血壓，每天早晚定時各一次，養成習慣監測自己的身體狀況，若是發現連續多天血壓居高不下，就必須及早就醫，記錄下的血壓數值，是醫師診斷參考的依據。

(中時 )

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