時機到了！賴清德：台灣3個原因 需要新憲法

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獨派大老辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」今開幕，卸任閣揆時拋出修憲主張的賴清德，也親自與會致詞。賴清德說，現在的《憲法》是在中國制定，有中國思想，跟「台灣命運共同體」的意識不斷矛盾，影響台灣團結，更無法面對中國的威脅；因此，新憲法的時機已經到了，希望「新憲法」能發揮保障台灣人民權益、提升政府效率、團結台灣人民的三大功能，「欽佩辜寬敏願意出錢出力，用具體行動完成台灣新憲法，逆風蒼鷹、再次展翅，成功飛到目的地，帶來新台灣！」

由於辜寬敏近期多次呼籲蔡英文總統應禮讓賴清德，別再競選連任，如今被獨派欽點挑戰2020的賴清德，毫不避諱的親自出席這場獨派大會，已引發各種政治解讀。

賴清德說，台灣為何需要新憲法？有三個原因，第一，目前的《憲法》是在中國制定，而非為台灣量身訂做；第二，前總統李登輝帶領7次修憲，創造了新政府體制，但經過20年實施問題不斷；第三，《憲法》制定是在中國，有中國思想，但台灣人民已經有「台灣命運共同體」的意識，這兩種不同思想在台灣不斷矛盾，影響團結進步。

賴清德進一步說，那為何這麼多年來，台灣無法有新憲法？他認為第一個問題是，要解決台灣國家認同問題，不是任何一個人有辦法；第二，每個政黨都有本身的利益，在台灣尚未建構國家優先的政黨文化，「但現在時機已經到了，愈來愈多人民認為台灣需要新憲法！」

賴清德說，辜寬敏的「台灣制憲基金會」有3項特色，第一是超越政黨，由民間發起；第二是由下而上；第三，這不是為了任何一場選舉，不為了哪個政黨，而是為了台灣未來，這已是創造「台灣新憲法」的可能性。

賴清德強調，他希望「新憲法」有3大功能，第一，憲法能更保障台灣人民權益；第二，政府體制運作能更順利，不僅更接近民意，也能提升效率；第三，能團結台灣人民，因為台灣不團結，不僅無法推動進步，也無法再國際上處於不敗之地，更無法面對中國的威脅，「我相信這部憲法，社會期待甚深，我再次跟辜寬敏與大家表示十二萬分的感謝，努力！感謝！」

(中時 )

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