知名作家林清玄驚傳離世 享壽65歲

圖為林清玄（資料照 季志翔攝）

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中時
、中時電子報/
翻攝自臉書

(12:04 更新內文)寫作超過百部，以「菩提系列」、「身心安頓」系列聞名的作家林清玄昨（22）夜傳出離世消息。文訊雜誌社社長封德屏表示目前尚未聯繫到林清玄家屬，在台灣出版林清玄書籍的九歌出版社總編輯陳素芳表示，目前也僅能確認林清玄手機未接。林清玄好友、圓神出版社董事長簡志忠則表示，等一切就緒就會對外公布，間接證實消息。

作家、醫師陳耀昌則在臉書貼文悼念，表示2017年10月31日，林清玄夫婦曾來去拜訪「好心肝基金會」，與陳耀昌、許金川、粘曉菁等人合影，但目前又將貼文隱蔽。

生於1953年的林清玄，畢業於台灣世界新聞專科學校，曾在《中國時報》、《工商時報》、《時報雜誌》任職。17歲開始創作，20歲出版第一本書《蓮花開落》，曾獲時報文學獎等獎項，是台灣的暢銷作家，最著名的「菩提系列」等著作每本平均銷量達2、30萬冊。1996年卻因為婚變，完美形象崩解，甚至有婦女團體焚書抗議，因而轉往大陸發展。

林清玄在大陸知名度極高，有多篇文章被選入中小學教科書，入選數量僅次於毛澤東，〈陽光的味道〉則出現在高考試卷。林清玄曾表示，「我在大陸出版的書有100多本。有人統計過，我有26篇文章被收錄在大陸的小學到大學課本中。」

去年正逢九歌出版社40周年慶，林清玄曾返台，公開在記者會上感謝九歌出版社創辦人蔡文甫的知遇之恩，「蔡先生從我開始投稿，沒有一次退過我的稿子。而 在我當兵生活最困苦的時候，還常收到蔡先生寄來文章在報紙刊登的稿費。我的《紫色菩提》，原本其他出版社都沒興趣，我帶給他看，他就叫我留著，後來就在九歌出版了。」

(中時 )

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