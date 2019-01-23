NBA》韋斯布魯克霸氣外露 大三元斬殺拓荒者

韋斯布魯克霸氣外露，不但繳出大三元成績單，而且還單臂暴扣，率領雷霆斬殺拓荒者。(美聯社)

友善列印
中時電子報

連續兩季繳出場均大三元漂亮成績單的雷霆一哥韋斯布魯克，今天在主場迎戰拓荒者，不但完成本季第14次大三元，而且還在第四節單臂暴扣，整個霸氣外露讓球迷嗨翻天，不斷高喊MVP，雷霆123比112斬殺拓荒者，輕鬆收下3連勝。

韋斯布魯克連續9場有雙十表現，此役20投9中，29分、10籃板、14助攻，他在第四節尾聲抓下第10個籃板，然後中弧頂晃過兩位防守球員之後單臂灌籃，高舉雙手並且對著場邊球迷展示強壯體魄，頗有全聯盟第一人的味道。

雷霆雖然整場比賽籃板球比對手少了15個，但抄截次數高達16次，逼迫對方發生19次失誤，加上50.6的投籃命中率，終結了拓荒者3連勝氣勢。

雷霆除了韋斯布魯克外，保羅喬治也有36分、8籃板、4助攻、5抄截的全能表現，亞當斯14分、8籃板，費爾頓貢獻14分，薛洛德挹注13分。

(中時電子報)

影》無懼低溫 小戴「炫腹」超狂 MLB》史上第一人 救援王李維拉全…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。