NBA》韋斯布魯克霸氣外露 大三元斬殺拓荒者

2019年01月23日 11:34 中時電子報 黃邱倫

連續兩季繳出場均大三元漂亮成績單的雷霆一哥韋斯布魯克，今天在主場迎戰拓荒者，不但完成本季第14次大三元，而且還在第四節單臂暴扣，整個霸氣外露讓球迷嗨翻天，不斷高喊MVP，雷霆123比112斬殺拓荒者，輕鬆收下3連勝。

😤 And then another one...

What's gotten into @russwest44 😤 pic.twitter.com/SPK8zWNa47 — OKC THUNDER (@okcthunder) 2019年1月23日

韋斯布魯克連續9場有雙十表現，此役20投9中，29分、10籃板、14助攻，他在第四節尾聲抓下第10個籃板，然後中弧頂晃過兩位防守球員之後單臂灌籃，高舉雙手並且對著場邊球迷展示強壯體魄，頗有全聯盟第一人的味道。

雷霆雖然整場比賽籃板球比對手少了15個，但抄截次數高達16次，逼迫對方發生19次失誤，加上50.6的投籃命中率，終結了拓荒者3連勝氣勢。

.@russwest44 with 29p/10r/14a and how about that finish? #ThunderUp pic.twitter.com/cYxyMVZ14y — OKC THUNDER (@okcthunder) 2019年1月23日

雷霆除了韋斯布魯克外，保羅喬治也有36分、8籃板、4助攻、5抄截的全能表現，亞當斯14分、8籃板，費爾頓貢獻14分，薛洛德挹注13分。

(中時電子報)