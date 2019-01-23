2019年01月23日 11:43 中時 呂筱蟬

寒假青春專案，青少年朋友參訪警分局。(呂筱蟬攝)

平鎮警分局擴大辦理預防青少年犯罪暨寒假期間青春專案宣導工作，為了達到預防犯罪觀念向下紮根的目的，特別舉辦法治少年體驗營活動，邀請轄內12歲至15歲青少年朋友進行參訪，希望藉由寓教於樂的方式，讓學童更加瞭解宣導活動內容。

平鎮警分局分局長黃炳訓表示，預防青少年犯罪活動特別結合了108年寒假青少年安全宣導及保護措施計畫，因此平鎮警分局精心規劃體驗營，利用機會向青少年朋友灌輸預防青少年犯罪、不飆車及交通安全的法令常識，沉殿學子浮動的心靈，並適時的教導自身安全防衛，藉以達到警方反霸凌、反幫派、反飆車及反毒品之宣導保護措施。

平鎮警分局準備多項表演項目來歡迎參訪的青少年朋友們，例如參觀平鎮派出所各項武器、交通裝備的展示解說、體驗柔道教官與戰技教官出神入化的表演及刑事鑑識證據蒐集之步驟，希望藉由淺顯易懂生活化方式，向來訪的青少年朋友們解說各項勤裝備，加深警方宣導內容。

最後，平鎮警分局還特別準備許多小禮物與文宣品，有警察鑰匙圈、墊板、象皮擦及鉛筆等小禮物，以問答互動的方式發送，希望讓青少年朋友們更能增加對法律的認知與初步觀念，最後在歡笑聲中，活動圓滿劃下句點。

(中時 )