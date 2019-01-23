高雄特教老師遭投訴不適任 人本批教育局怠惰

2019年01月23日 11:41 中時 林宏聰

高市議員林于凱（左一）23日與人本教育基金會合開記者會，要求教育局啟動不適任教師審查機制。（林宏聰攝）

高雄1所國小特教班陳姓老師疑似常大罵學生「笨、白癡」，還向家長直銷營養食品，上課有特教生連同桌椅一起倒地，她也渾然不覺，家長去年10月起投訴陳老師不適任，但學校、教育局冷處理，要讓她調校或轉任教育局行政工作，人本基金會23日與高市議員林于凱開記者會披露此事，要求教育局別怠惰失職，只當「人力銀行」幫不適任教師找工作；但教育局也回應，一切按照程序，輔導過後召開教評會審查，不能說家長抗議就解聘教師。

人本教育基金會南部聯合辦公室主任張萍、高市議員林于凱23日合開記者會，多位轉學生家長、畢業生現身投訴這所國小特教班陳姓老師，1名畢業生站出來，指陳老師當時常大聲罵他笨、白癡，「我現在畢業了，但是一定要出來講，幫學弟妹把老師弄走！」

這名畢業生的媽媽哽咽表示，孩子上了5年級之後，早上起床就開始挖眼睛、挖肚子，然後說他眼睛痛、肚子痛不想去上學，6年級更是每次出門就哭，每天上學就像天人交戰；她也發現，陳姓老師上體育課竟是在教室放影片，當家長反映時，老師卻回應說：「沒有人規定體育課一定要去操場上」。

另名已將孩子轉學的家長說，陳姓老師會以孩子要抽血檢查為由，向她推銷號稱來自德國的營養食品，她拒絕2次，後來才發現陳老師也多次鼓勵其他家長買這種產品，「分明是直銷」；有次她的小孩在教室太興奮，站到桌子上，連同桌椅一起倒下，結果陳老師也沒發現，是其他代課老師幫忙去扶孩子。

還有1位爸爸氣憤表示，去年11月17日他發現兒子背上有3處明顯挫傷，結果陳老師竟寫聯絡簿說「該生表示是在安親班受傷的」，問題是，他的兒子根本無法言語。

他去年12月31日寫市長信箱反映，結果最近收到回覆，內容卻是在幫這名老師解釋，「韓國瑜市長口口聲聲說要重視教育，結果教育局面對不適任教師是關起門來、球員兼裁判，處理完就說沒事？」

張萍表示，陳姓老師事蹟還包括不配合其他老師訓練特教生如廁能力，還把特教生關在廁所半小時，讓學生在裡面玩馬桶水和大便；上課自顧滑手機，連學生拿剪刀剪自己的頭髮都沒發現；不顧安全，要求腦性麻痺特教生自行走下樓梯，而她則在旁拿ipad拍攝，也不肯對家長說明拍攝用意。

張萍指出，教師法規定不適任教師共11項具體事實，這名陳姓老師起碼符合9項，可以說事證相當明確，但教育局接獲家長投訴仍推三阻四，還在努力幫陳老師找理由，甚至要她調校或轉任教育局行政職，「等風頭過了又回學校傷害其他學生？難道教育局是人力銀行，專幫不適任教師找工作？」

林于凱也強調，不適任教師有相關調查程序，要求教育局盡快啟動機制，主動介入調查，而不是任由家長一再要求。

高市教育局長吳榕峯面對媒體詢問時表示，不適任教師有觀察輔導期，等輔導結束後會開教評會，如果覺得老師不適任才會解聘，他已請學校校長啟動調查，但現在是寒假，等開學後才能觀察這名老師輔導成效，一切按照程序走，不能說有家長抗議就直接解聘老師。

這所國小的校長說，陳姓老師在該校服務4年，而她是3年前才到該校當校長，3年來接到家長投訴陳老師共3次，均馬上與教師溝通，但陳老師認為是雙方理解不同，校方則於今年元月4日與家長、民代、特教班教師、學校代表一起研商後續處理方式，元月9日開家長說明會說明調整老師職務方式，並沒有推卸責任不處理。

高市教育局補充，這名老師目前已暫停入班，但仍要從事學校特教相關業務，且已啟動不適任教師調查機制，是日後審查結果進行後續處理。

(中時 )