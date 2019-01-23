MLB》史上第一人 救援王李維拉全票進入名人堂

2019年01月23日 11:43 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

MLB生涯救援王李維拉（Mariano Rivera）首次取得名人堂候選資格，又一次圓滿完成任務，締造史上首位全票入選的紀錄，與哈勒戴（Roy Halladay）、艾格馬丁尼茲（Edgar Martinez）、穆西納（Mike Mussina）一起成為最新的名人堂會員。

「太棒了，」李維拉凍蒜後表示，「我的生涯都效力於最棒的洋基隊，能這樣進入名人堂更是驚喜。而我永遠記得的是穿著42號，代表傑基羅賓森先生（Mr. Jackie Robinson），他是首位穿著42號入選，而我是最後一位並且全票入選，真是太棒了，我只能感謝上帝。」

傑基羅賓森是大聯盟史上首位黑人球員，他的42號球衣已被大聯盟退休紀念，李維拉是最後一位穿著42號球衣的球員，當然也會是最後一位以42號入選名人堂的傳奇。

李維拉獲得美國棒球作家協會（BBWAA）全部的425張選票，超越2016年只差3票的小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.），締造名人堂自1936年實施票選制度以來的最高得票率紀錄。於空難中不幸喪生的沉球大師哈勒戴也是首年候選就上榜，得票率85.4％，馬丁尼茲與穆西納則分別以85.4％與76.7％的得票率，跨越7成5的當選門檻。

名人堂今年4人入選，為史上第5次與近5年來的第3次。加上現代棒球委員會（Today's Game Era Committee）去年底推薦的貝恩斯（Harold Baines）與李史密斯（Lee Smith），名人堂本屆共新增了6位傳奇成員。

至於因使用禁藥而蒙塵的克萊門斯（Roger Clemens）與邦茲（Barry Bonds），今年的得票率雖分別增至59.5％與59.1％，仍無法跨過當選門檻。加上賴瑞沃克（Larry Walker）與席林（Curt Schilling），得票率高於5成的落榜者共有4人，最後1年候選的麥格瑞夫（Fred McGriff）則以39.8％得票率落馬。

(中時電子報)