美媒稱美取消美陸談判準備會 庫德洛否認：稱溝通良好

2019年01月23日 13:47 中時 李文輝

美國之音今報導，至少兩家美國的主要財經媒體報導，白宮取消了計畫本周在華盛頓舉行的一項為美中貿易高層談判作準備的會議。但白宮經濟顧問隨後否認了這一報導，指美中間溝通良好，正準備月底大陸副總理劉鶴前來華府的高層談判。但他同時強調，任何談判必須符合美國利益。美陸貿易談判的不確定加劇投資人對大陸和世界經濟放緩的擔憂，美國股市主要指數22日均下挫。

《金融時報》22日報導，白宮本周因美陸雙方在執行智慧財產權規則方面存在懸而未決的分歧而拒絕與陸方為貿易談判舉行準備會議。《金融時報》說，原計畫前來與會是大陸兩名副部長。

美國財經電視頻道CNBC引述消息來源證實了《金融時報》此一消息，美國貿易代表辦公室計畫本周與兩位大陸副部長會面，以在3月1日截止日期前解決雙方間存在的貿易差異，這一會議已被取消。

3月1日是G20美陸兩國元首達成共識、宣布貿易戰暫時休戰後雙方繼續進行談判的最後期限。

但白宮經濟委員會主任庫德洛隨後上電視否認這兩家媒體的報導，稱這個消息並非真實，從未安排過這一會議。

《金融時報》說，計畫本周前來華府的兩名副部長是商務部副部長王受文和財政部副部長廖岷。他們準備為副總理劉鶴與美國貿易代表萊海澤於1月30日至31日在華府舉行的高層會議作準備。

CNBC引述消息來源的話說：上星期四或五，美國官員告訴陸方，如果他們沒有準備好把如何糾正違反智慧財產權錯誤的確實具體做法擺上桌面上，那就不必來華府了。

報導說，要求大陸糾正其違反智慧財產權的錯誤是川普政府貿易政策的核心，也是對陸方徵收關稅的原因。川普政府需要看到陸方在這個問題上的動作。

《金融時報》引述消息來源說，美國官員取消了這一準備會議，是因為在強迫轉移技術和在大陸經濟長遠結構性改革方面缺乏進展。

美國談判代表要求北京停止強迫外國公司向大陸合資夥伴和其它公司轉移技術的做法，他們還希望習近平政府廢除歧視外國投資者的國家補貼和產業政策。

《金融時報》說，美方要求陸方帶著書面資料到華府來舉行面對面談判，具體列出北京準備如何解決美國提出的有關強迫技術轉移和結構性改革的問題。但是《金融時報》引述消息來源的話說，習近平的談判代表拒絕改變長期立場，稱外國公司沒有被強迫向大陸公司轉移技術。

中方還認為，中國現在提出的改善外國公司在一些領域的市場准入和加強知識產權的保護，應該可以解決美方的關切。

《金融時報》說，這兩個問題最終有可能使美陸貿易談判脫軌，並引發對金融市場的更多擔憂。市場已經對這兩個最大經濟體之間緊張局勢升級的後果感到緊張”。

下午3點半白宮經濟委員會主任庫德羅上電視“闢謠”，說不知媒體記者從哪裡得知這些消息，白宮“從未安排這樣的會議”，並表示跟北京的溝通十分暢通“天天在通電話，從未中斷過”。

截至4點收盤，道指跌301.87點，報收24,404，跌幅為1.22％；標普500指數跌37.81點，跌幅為1.42％；納斯達克綜合指數跌37.81點，跌幅為1.91％。

《金融時報》說，華府取消美陸貿易高層談判的準備會議，顯示了在3月1日最後期限達成協議所面臨的困難。CNBC從白宮得到的消息稱，美陸雙方團隊仍就本月底與劉鶴副總理的高層會談的準備工作保持接觸。CNBC引述消息來源的話說，雙方準備會議可能仍會通過電話進行。

《金融時報》說，雖然劉鶴下周訪問華盛頓的準備工作還在繼續，但是川普政府拒絕本周陸方兩名副部長顯示了雙方立場間仍然存在的分歧有多大。CNBC說，取消面對面會議顯示了要達成一項超越G20停戰共識的完全協議是困難的。

消息來源告訴《金融時報》，陸方談判代表希望川普總統通過陸方承諾大量購買美國農業和能源商品來緩和雙方的分歧，這將有助於減少長期貿易不平衡。

(中時 )