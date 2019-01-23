鄭麗君遭摑 「他」分析斷言：打了國民黨2020美夢一巴掌

2019年01月23日 11:50 中時電子報 吳品瑤

文化部長鄭麗君昨出席「關懷演藝人員春節聯歡餐會」，敬酒慰問時無預警遭資深藝人鄭惠中偷打一巴掌，鄭麗君驚嚇錯愕，現場氣氛尷尬不已，鄭惠中事後表示因不滿文化部長同意去蔣化，才失控打人，之後還如常回到座位，甚至說打一巴掌「太便宜她」，事後資深媒體人兼名嘴羅友志發文分析此事，大嘆鄭麗君挨鄭惠中這一巴掌有助於轉型正義成功，再者「是打了國民黨2020美夢一巴掌啊！」。

鄭惠中掌摑文化部長鄭麗君事件持續延燒，名嘴羅友志在臉書po文，表示鄭惠中這一巴掌，打掉的不是關懷藝人的美意，而是「打了國民黨2020美夢一巴掌啊！」，他提及鄭惠中說自己對鄭麗君施暴的理由是「她要拆掉中正紀念堂」，而不意外的，總統蔡英文第一個站出來譴責暴力，理由是「她最被選民詬病的就是『只轉型不拼經濟』，而國民黨看中她的罩門，想必2020主軸一定是追打這個議題當主軸之一」。

而如今遇上鄭惠中掌摑部長一巴掌，「這下慘了，悲情的正當性有了，至少各打50大板，扯平，更慘的是國民黨除了「譴責暴力」，甚麼都不能做…」，更直言鄭惠中不打顧立雄反打文化人、娛樂藝能都愛的文化部長，根本是豬隊友無誤，「現在再去吵『你們邱議瑩、張俊雄也打人巴掌啊』，搭配鄭麗君：『我原諒了』，這盤，國民黨因為豬隊友，輸了一局」，更斷言鄭麗君犧牲吃下這一巴掌後肯定會紅「轉型必成」。

(中時電子報)