花蓮首創運動舒包 阿公阿嬤揹著上學趣

2019年01月23日 12:47 中時 范振和

花蓮縣衛生局長朱家祥（右）與客家事務處副處長彭子南（左）等人引領老大人進場。（范振和攝）

一群老大人快樂進場，象徵重溫快樂上學趣。（范振和攝）

花蓮縣衛生局長朱家祥（右二）等人示範運動舒包健康操。（范振和攝）

提供給老大人的運動舒包內有彈力帶、復健棍、沙包與軟球。（范振和攝）

花蓮縣高齡人口多，縣長徐榛蔚要求跨局處整合長者多元照顧體系，落實「一社區一據點、一福氣站」以及「一部落一文健站」政策，23日上午推出花蓮首創的運動舒包，讓阿公阿嬤可以揹著e起上學趣。

今天上午，在衛生局長朱家祥等校長引領下，一群老大人手舞足蹈快樂進入縣府大禮堂，為整合多元照顧福利體系揭開歡愉序幕，接著，由指導員羅政葦示範運動舒包健康操，最後副縣長蔡運煌以老校長之姿，張貼社福據點看板，現場滿溢歡笑聲。

徐榛蔚指出，花蓮縣65歲以上長者每年約以3千人的速度持續增加，老大人的照顧一個都不能少，社區關懷據點、加值巷弄長照站、福氣站、文化健康站、失智服務據點、伯公照顧站、賽普照顧站、長青大學、樂齡中心等246處是銀髮族重要的活動空間。

社區多元據點也從107年的227處增到108年的244處，據點提供五大服務包括，健康促進、共餐、臨時托顧、訪視電話問安、預防及延緩失能等，據點主責局處首長也扮演校長角色，鼓勵長者重溫「揹舒包上學趣」。

徐榛蔚表示，長者行動最重要的就是防跌、防撞，因而肌耐力一定要強化出來，婦幼、老大人安穩生活，青年才能放心創業、打拚、圓夢。而衛生局與慈濟醫院研發的運動舒包模組，內有彈力帶、復健棍、沙包和球，能增強握力、坐站力、行走能力。運動舒包健康操的特色是動作簡單、容易做、可搭配多種音樂進行，深受長者喜愛。

徐榛蔚強調，延緩失能提升長者生活品質，刻不容緩，縣府將延續長者免費旗艦版健康檢查、流感疫苗注射、老人IC免費乘車卡加值服務等福利政策，全力打造花蓮成為老大人的友善樂園。

(中時 )