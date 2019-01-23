《全台最速報》台彩春節加碼8億 大樂透將連開10天

台彩春節加碼8億 大樂透將連開10天

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中時電子報
綜合報導

◎台彩春節加碼8億 大樂透將連開10天

台灣彩券23日舉行春節加碼宣告記者會，台彩董事長薛香川表示，廣受民眾喜愛的大樂透從2月1日至2月10日連10天每天開獎，每期頭獎保證1億元，同時從從2月1日至2月5日，大樂透每期會加開9個獎號只要對中9個獎號中任6個即可以對中，若同一組中獎號碼有兩注以上中獎，獎金將均分。

◎直升機運下遺體 比基尼登山客回家了

「比基尼登山客」吳季芸遺體吊掛，歷經一波三折，空勤直升機終於在23日上午9點左右，順利將她從高山上運下到南投縣信義鄉同富國中；直升機降落的一剎那，有2、3名守候在操場的山友激動喊說：「Gigi回家了！」

◎街景佈置迎新春 頭城鎮入夜後更歡樂

迎接金豬年的到來，頭城鎮公所延續耶誕節街景佈置，另新增添農曆新年的元素，每天傍晚5點開始亮燈，一直到晚上12點熄燈，讓入夜後的頭城鎮，全鎮散發著迷人又喜氣的氣氛，要讓頭城的居民、返鄉民眾以及外地遊客都感受到濃濃且熱鬧的年節氣氛，歡喜過新年。

◎強烈冷氣團來襲 黃偉哲慰問街友

強烈大陸冷氣團來襲，台南地區出現攝氏15度以下低溫，市黃偉哲及社會局局長黃志中22日晚間率隊前往東豐地下道關懷夜宿街友，除發放熱騰騰的便當與熱湯，也為街友送上脖圍、毛襪、發熱衣及暖暖包。黃偉哲指出，市府會持續努力與民間團體合作，加強對街友的關懷，只要他們願意回到社會上來工作，就會提供多方面協助，讓他們重拾信心，重返社會。

(中時電子報)

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