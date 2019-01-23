「台灣電動車協會」20日成立 攜手天使心協會做公益

「台灣電動車協會」成立大會當日，邀請會員上台演奏。(圖/空拍貓攝影團隊提供)

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中時電子報
李俊毅/綜合報導
台灣電動車發展促進協會成立大會。(影片來源：空拍貓攝影團隊提供)

在過去數年來台灣環保意識的抬頭，綠能興起的環境下，電動車產業可說是逐漸步入正軌，但仍有許多未能完善的法規，和未能到位的政府配套措施，有鑑於此，一群熱愛電動車的車主，認為有必要為台灣這塊美麗寶島能繼續健康，也為了打造無空氣汙染綠能環境，我們決定，以實現永續發展為宗旨，成立「台灣電動車發展促進協會」，為台灣的電動車產業發聲。

特斯拉車主身後，成隊的特斯拉一字排開。(圖/空拍貓攝影團隊提供)

「台灣電動車發展促進協會」成立，會員合影。(圖/空拍貓攝影團隊提供)
「台灣電動車發展促進協會」成立，邀請8個家族的「天使心」遲緩兒共同參加活動。(圖/空拍貓攝影團隊提供)
「台灣電動車發展促進協會」成立，邀請8個家族的「天使心」遲緩兒共同參加活動。(圖/空拍貓攝影團隊提供)

「台灣電動車發展促進協會」，簡稱台灣電動車協會，Taiwan Electric vehicle Association(簡稱TEA) ，協會成立的宗旨，是希望推動綠能立法，幫車友發聲，為公益色彩的協會，並非私人所有的俱樂部。也藉成立此交流平台，廣招會員、促進舉辦車聚，也希望有朝一日能藉協會的力量，進一步影響政府政策，為促進台灣綠能發展貢獻一份心力。

「台灣電動車發展促進協會」20日在新北市三峽區的「皇后鎮」舉辦成立大會，共有60輛Tesla電動車參與，其中40輛Model X大陣仗表演「跳舞」，並在國家交響樂團洪章文夫妻以小提琴伴奏下演出，活動邀請了8個家族的「天使心」遲緩兒共同參加活動，全程由「空拍貓家族」協助全場空拍及攝影。

(中時電子報)

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