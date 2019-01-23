走半小時才能搭公車 林裔綺促貢寮和美設站牌

新北市貢寮區和美國小附近嚴重缺乏公車停站點，新北市議員林裔綺服務處獲報後，邀集相關單位會勘，決議將原有公車路線延駛，並多增設3個站牌來測試營運客量。（張穎齊翻攝）

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新北市貢寮區和美國小附近嚴重缺乏公車停站點，新北市議員林裔綺服務處獲報後，邀集相關單位會勘，決議將原有公車路線延駛，並多增設3個站牌來測試營運客量。（張穎齊翻攝）
新北市貢寮區和美國小附近嚴重缺乏公車停站點，新北市議員林裔綺服務處獲報後，邀集相關單位會勘，決議將原有公車路線延駛，並多增設3個站牌來測試營運客量。（張穎齊翻攝）
新北市貢寮區和美國小附近嚴重缺乏公車停站點，新北市議員林裔綺服務處獲報後，邀集相關單位會勘，決議將原有公車路線延駛，並多增設3個站牌來測試營運客量。（張穎齊翻攝）

新北市貢寮區和美國小附近，因為地處貢寮區與瑞芳區的交界，當地居民紛紛抱怨，到最近的公車站搭車竟然要走半小時才能到達，腳力不好的長輩更是叫苦連天。新北市議員林裔綺獲報後，邀集市府交通局及公車業者到場會勘，決議先設3個站牌點，來測試營運的載客量，解決交通不便的問題。

「到最近的公車站要走2公里！」貢寮區和美里民反映，和美國小附近住家甚多，最近的公車站卻要走到龍洞公園站，距離將近2公里多，即便有幾班新北市的新巴士有停靠，但班次卻嚴重不足，根本供不應求，十分不便。

一名7旬阿嬤表示，住在和美國小附近的居民很多都是老人，高齡化嚴重，住家數量也不少，但到最近的站牌起碼都要走半小時以上，有的老人家又行動不便，每次外出搭車回家後，腳都有疼痛感，非常希望能在附近多增設公車停站點。

林裔綺服務處接獲當地里長及居民陳情後，邀集新北市政府交通局、基隆客運公司、區公所等單位現勘，希望爭取基隆客運「886線」瑞芳至龍洞公園路線，能延駛至和美國小，以方便民眾搭乘。

林裔綺表示，經會勘研議後，交通局以及客運業者已經達成共識，客運業者同意將基隆客運886線每天8個班次延駛至和美國小，且增設3個站牌，來測試營運客量，未來再視實際需求調整班次，讓搭乘的民眾及學童更加便利，提供居民更好的交通環境。

(中時 )

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