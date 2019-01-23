農委會推四章一Q佔比達100％ 新學期吃有機加碼4元

2019年01月23日 12:49 中時 游昇俯

政府推動學校營養午餐採用國產可溯源食材政策，至107年11月學校採用四章一Q認證食材之佔比已達55％，農委會推動於兩年內達100％。並且，學校午餐採用四章一Q，農委會原給予每人每餐補助3.5元，自107年第二學期起，將鼓勵學校採用有機及產銷履歷食材，另加碼補助每餐4元及1.5元。

農委會今（23）日舉行「107年度推動學校午餐採用國產可溯源食材政策」成果記者會。

農委會農糧署副署長莊老達指出，自106年推動學校營養午餐採國產可溯源食材，至今全國22縣市營養午餐各類食材登錄比數已達650萬多筆，至去年底食材具四章一Q認證的覆蓋率已達55％，全台22縣市中有14縣市覆蓋率逾5成，其中，前三名為新竹市90％、台東縣82％及台南市74％。

農委會主委陳吉仲表示，營養午餐用四章一Q覆蓋率，希望盡快在1、2年內達到100％，透過行政院政務委員林萬億爭取，一年12億元的預算已經準備好；目前學校午餐採用四章一Q，一個月超過一半天數，每學童每餐補助3.5元，從107年第二學期起，將針對學校採用有機及產銷履歷食材，再加碼額外獎勵。

莊老達補充說，學校午餐採用四章一Q食材每餐補助3.5元不變，學校若能精進採用有機食材，將加碼補助每人每餐4元，用產銷履歷食材則加碼1.5元。

(中時 )