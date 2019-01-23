NBA》不爽手感太差 東契奇帥氣撕爛球衣！

2019年01月23日 12:21 中時電子報 黃邱倫

被譽為有可能是史上最出色的超級新人東契奇，今天獨行俠在主場迎戰西區強權快艇，上半場結束的時候由於不爽自己的手感太差，怒而撕爛身上球衣，球迷在網路上留言，東契奇憤怒的表情與撕裂球衣好帥氣啊！

Here are a few other looks. 🤩 pic.twitter.com/UBWnuaVUJl — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 2019年1月23日

東契奇近來攻佔了不少媒體版面，他不但有出色的表現，而且還有可能入選本季西區全明星賽，但他的情緒控管能力明顯不佳，今天因為日前將球踢到觀眾席上而遭到聯盟罰款1萬美元，此役又將身上球衣撕毀，再再顯示年輕氣盛的他很容易因為一時的不愉快而暴走。

東契奇上半場手感確實不好，三分球4次出手全部落空，只攻下6分，獨行俠也僅領先2分。東契奇在槍響後準備走回休息室的時候咬牙切齒地又雙手將身上球衣撕開，這段畫面被場邊球迷給拍了下來，立刻上傳到網路上。

網友吐槽表示，東契奇不是生氣，而是想要試試球衣的品質，沒想到隨手就把球衣給撕爛了。還有網友猜測，是不是丹尼爾史密斯回到先發，東契奇認為威脅到他的地位而出現暴走的狀態。

不過，獨行俠最終還是以106比98擊敗快艇，中止4連敗。東契奇15投僅5中，三分球更是8投0中，17分、7籃板、6助攻，丹尼爾史密斯17分、8籃板、4助攻，表現絲毫不遜於東契奇。

(中時電子報)