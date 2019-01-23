蘇花改力拚明年1月10日通車 邵處長：沒通車就回家吃自己

公路總局今辦2019年花蓮地區春節疏運記者會，蘇花改工程處長邵厚潔今也宣告蘇花改將於明年1月10日正式通車。（資料照，張祈攝）

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公路總局今辦2019年花蓮地區春節疏運記者會，蘇花改工程處長邵厚潔今也宣告蘇花改將於明年1月10日正式通車。（張祈攝）

公路總局今辦2019年花蓮地區春節疏運記者會，針對春節期間宜蘭、花蓮公路疏運辦法，其中花東民眾最關心的蘇花改工程，公路局簡報指出，各段進度正常進行，工程順利，蘇花改工程處長邵厚潔今也宣告蘇花改將於明年1月10日正式通車，更放豪語，若沒通車就回家吃自己。

台9線蘇花公路山區路段改善計畫，共有蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至大清水3路段，總計改善長度約38.8公里，工程包括8座隧道總長24.5公里，目前蘇澳至東澳段去年開放通車，其餘三路段隧道皆已完成貫通，目前同步朝通車進度邁進。

除了正在進行的工程，公路總局指出，東澳至南澳段正在進行可行性評估，和平至崇德段也將納入可行性評估，邵厚潔指出，目前蘇花改工程僅剩約29公里，花蓮境內的中仁隧道進度89％，仁水隧道進度超前，有機會提前完工。

原訂明年1月10日達到通車標準，今年標準拉高，邵厚潔指出，各段工程進度順利，有信心明年1月10日通車，也預告今年是蘇花改工程處最後一場尾牙，明年再見面將是通車記者會，若沒有如期通車，就回家吃自己。

(中時 )

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