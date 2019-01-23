藥燉排骨補身體 員警激推所長「手路菜」

熱呼呼的「所長藥膳排骨」讓員警們吃在嘴裡、暖在心裡。（張妍溱翻攝）

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陳淵山（圖右）與夫人一忙進忙出，所長親自下廚準備禦寒的藥燉排骨及熱食。（張妍溱翻攝）

「藥燉排骨所長，溫暖員警胃和心！」台中市太平派出所長陳淵山10年來，每年在農曆新年前、警方實施「加強重要節日安全維護」勤務期間，每日都會熬煮一大鍋藥燉排骨湯，給派出所同仁當午餐，熱呼呼的藥膳讓員警們吃在嘴裡、暖在心裡。

快到午餐時間，派出所廚房，陳淵山與夫人一忙進忙出，所長親自下廚準備禦寒的藥燉排骨及熱食，讓頂著寒風輪值的同仁，有個「暖呼呼」的午餐食用，用傳統料理手法和好食材，為同仁的健康做把關。

「十年如一日，熟悉好味道」，近日寒流來襲，陳淵山說，冬天就是要進補，員警平日勤務繁重，趁著寒流來襲好好進補一番，便能精力十足的、加強維護治安的能量。

根據了解，所長陳淵山12年來，曾擔任坪林、新平、太平派出所主管職務，帶領逾200位基層員警，藥燉排骨是他的「手路菜」，吃過的人都說讚，一吃就上癮，只要有特殊節慶或是寒流來襲，好料就上桌。

所長陳淵山表示，農曆春節前夕又恰巧搭上這波寒流，同仁們頂著寒風巡邏，守護轄區治安交通，真的很辛苦，希望在「加強重要節日安全維護」勤務期間，讓他們感受派出所、大家庭的溫暖。

(中時 )

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