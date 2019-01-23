消保處抽查衛生紙 近4成不合格易堵塞馬桶

2019年01月23日 12:45 中時 王思慧

衛生紙是生活必需品，行政院消保處抽查市售18件衛生紙，卻有將近4成品質項目不合格，最多違規是「第1分鐘吸水性」，恐擦不乾淨；還有商品「可分散性」不合格，恐讓馬桶容易堵塞。

消保處表示，分別於實體店選購12件、網路通路6件市售衛生紙，並由經濟部標檢局依據國家標準，針對單層、破裂強度、第一分鐘吸水性、張數、雙酚A等6個項目進行檢測；另交由經濟部中部辦公室以商品標示法查核。

消保官指出，有7件品質檢測不符規定，主要缺失為第一分鐘吸水性有6件不合格，恐造成穢物無法擦拭乾淨；可分散性有4件不合格，易導致馬桶堵塞。在調查發現有8件價格最便宜的衛生紙，或多或少有品質問題，建議消費者不能便宜就購買；若品質有問題，得依消保法開罰6萬至150萬元。

根據統計，品質不合格的衛生紙中，價格最低者為每抽0.0354元、最高亦僅0.075元，若以1串10包100抽換算，每串價格僅35至75元不等；反觀品質項目全數過關者，相同數量價格落於80至100元間，最貴的三層抽取式衛生紙，價格更達300元，但品質相對更有保障。

在標示部分則6件不符規定，主要缺失為未依規定標示使用與保存方法及其應注意事項、外包裝及商品本體標示廠商資訊、商品規格等資訊不一致；不過，業者均已改善完畢，否則可依消保法開罰2至20萬元。消保處要求經濟部針對品質、標示不合格者進行複查，維護消費者權益。

另外，以上的抽查結果，標檢局表示，目前皆已改善完畢，若後續抽查還有問題，將依《消保法》可處6萬到150萬元罰鍰，《商品標示法》則處2到20萬罰鍰，今年第1季會再針對有問題的產品做抽查。

(中時 )