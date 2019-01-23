興趣也能當飯吃 銀髮族李維純開創職場第二春

街頭藝人張淑媚藉由「銀力面對面」服務，建立行銷方向後，常將瓦楞紙公仔作品照上傳到臉書社團上宣傳。（吳江泉攝）

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銀髮族藉由「銀力面對面」諮詢服務，建立行銷方向。（吳江泉攝）

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心推出「銀力面對面」個別諮詢服務1年多來，58歲街頭藝人張淑媚建立行銷方向，以網路作為主要銷售平台，開啟微創之旅；61歲李維純藉銀力職人深度晤談，發掘職涯亮點，將烹飪興趣轉為職能，經中心媒合任廚務助理，開創職場第二春。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，南區銀髮中心是從107年起開始推動銀力面對面服務，邀請銀力職人或專家，為銀髮民眾提供客製化輔導與服務措施，主題包含職涯心態準備、應徵面試能力、履歷撰寫、職能盤點、行職業認識、創業強化、導遊考照、行銷自我、表達溝通等，這項服務推出1年多來，已成功輔導22名銀髮民眾就業、17人精進創業能力、2人取得證照。

街頭藝人張淑媚說，自己過去曾任10年美療師，5年前因體力因素而離職，隨後一頭栽入瓦楞紙藝術創作世界，不定期在文創市集擺攤，銷售對象都是散客，沒有行銷經營的概念。去年在友人的介紹下來到南區銀髮中心尋求資源協助，除了參加中心開辦的創業系列課程，有了自己的品牌故事、設計LOGO名片。

她說，參加中心舉辦的銀力面對面，除了成立臉書粉絲團「玩美創藝工坊」，在專家建議下「教學為主、販售為輔，以網路作為產品主要曝光管道」，還學會了網路PO文撰寫技巧及臉書社團經營的撇步，現在常常上傳瓦楞紙公仔作品照，如Q版造型人物等，又潮又可愛，吸引粉絲關注追蹤。

(中時 )

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