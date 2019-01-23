小英訪花蓮軍營陷暗殺危機？國軍反擊了

花東防衛指揮部上月失竊6枚子彈，遭媒體誤植時序，害陸軍使總統陷國安危機。（許家寧攝）

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中時

蔡英文總統15日至花蓮視導「天弓三型飛彈」首度部屬成軍，有媒體爆該營區當時失竊10多發步槍彈與彈匣，「若隊伍中有人心懷不軌，後果不堪設想。」花東防衛指揮部今早發文抗議9日已追回子彈並將藏匿官兵送辦，報導內容誇大聳動，時間倒置，混淆視聽。

自由時報23日頭版以「國安系統生鏽、失靈！」報導，花防部本月初發現失竊10餘發T-91戰鬥步槍使用的5.56公厘子彈和1個彈匣，全面在各營區搜索仍無所獲，陸軍高層驚聞此事，但也只好硬著頭皮「照既定行程走」，國安系統全部被蒙在鼓裡。

報導指出，當時參與演練的官兵數百人全副武裝，未帶實彈與總統合照，與總統的距離僅10幾公尺，若當時隊伍中有人心懷不軌，帶著這十幾顆子彈及彈匣，後果不堪設想，整個視導行程讓總統曝露在危險中，國安系統事後也嚇出一身冷汗。

不過，花防部今早8時立即澄清，去年12月27日實施射擊課程後發現短少一個彈匣（內含6發5.56公厘子彈），經調查為廖姓士官竊取已追回，已於1月9日依法將廖男送辦並依「刑懲併行」原則記大過後汰除，與蔡總統15日視導行程無關。

花防部表示，有關媒體報導內容誇大聳動，時間倒置，當時已於媒體查詢時，明確告知實情，惟媒體仍片面報導，該部表達嚴正抗議，籲請媒體善盡社會公器責任，以免混淆視聽，影響軍譽。另也持續加強靶場紀律與械彈管制，以免類似案件再度發生。

(中時 )

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