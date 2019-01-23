2年長不到1公分！彰基祕密武器幫小妹妹拔高10公分

7歲陳小妹妹，從3歲開始反覆腹痛合併食慾差常嘔吐，彰基經膠囊內視鏡檢查確診為克隆氏症，施打生物制劑後改善，長高10公分。（吳敏菁攝）

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7歲陳小妹妹，從3歲開始反覆腹痛合併食慾差常嘔吐，整整兩年時間長不到1公分，身高比同年齡少10公分！（吳敏菁攝）
可吞式內視鏡膠囊，尺寸2.3公分長，比魚肝油大一點點而已，長拍攝視角156度，每秒6張照片，適用於小腸黏膜病灶偵測。（吳敏菁攝）

7歲陳小妹妹，從3歲開始反覆腹痛合併食慾差常嘔吐，四處求醫卻未見起色，整整兩年時間長不到1公分，身高比同年齡少10公分！輾轉到彰化基督教兒童醫院兒童胃腸肝膽科盧芳廷醫師就診，經膠囊內視鏡檢查確診為克隆氏症，施打生物制劑後改善，從去年不到101公斤，拔高110公分，開心「我長高了，我要上小學了！」

陳小妹妹從2015年起陸續在中部、北部多家醫學中心就診，當時診斷為紫斑症、胃潰瘍、十二指腸潰瘍及胃食道逆流，內視鏡檢查及病理切片都僅顯示胃腸道慢性發炎；期間經歷4次胃鏡檢查、2次大腸鏡檢查，治療期間仍時常因嚴重腹痛合併白血球過高而住院打抗生素治療，治療僅以類固醇搭配止痛藥使用，成效不佳。

陳小妹妹的媽媽說：，找不到病因，從開始兩三個月發作一次，後來每個月都發作，急性期痛到不吃不喝，送醫院才知道已經脫水了！2016年11月，陳小妹妹到彰化基督教兒童醫院兒童腸胃科就診，醫師盧芳廷醫師懷疑是克隆氏症，6歲骨齡比實際年紀小3歲，可見身體長期處於發炎狀態。

為了確診，盧芳廷使出祕密武器，改採膠囊囊大小的膠囊內視鏡深入檢查小腸病灶，終於發現10數處小腸潰瘍，突破了胃鏡、大腸鏡照不到盲點，得以對症治療。

盧芳延指出，發炎性腸道疾病主要包括克隆氏症及潰瘍性結腸炎，病因複雜，包括遺傳、環境變化及腸內菌叢改變都有關，反覆發炎，導致腸道不可逆損傷。好發在20到40歲的青壯年族群，18歲以下發病大約佔10至20％，台灣確診病患不多，但過去15年內的患者人數暴增26倍，估計目前全台約有2.2萬名患者。

陳小妹妹得到正確醫療，身高6歲101公分，到了今年7歲，拔高到110公分，父母欣慰不再矮人一截，可吞式內視鏡膠囊，尺寸2.3公分長，長拍攝視角156度，每秒6張照片，適用於小腸黏膜病灶偵測。

(中時 )

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