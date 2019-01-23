婆媽關懷「甘苦人」企業送物資慰問金

2019年01月23日 13:31 中時 張妍溱

春節將屆，邁入第7年，台中市水噹噹關懷協會，23日在南區正義街舉辦寒冬送暖活動，市議員邱素貞說，有很多人無法獲得政府社會福利補助的邊緣戶，日子歹過。提供民生物資與1千元紅包，以實際行動關懷社會「甘苦人」，安心過個好年。

包括千斤白米、甜辣醬、魯肉飯罐頭、泡麵、麵線等民生物資，提早發送1000元紅包，給東、南區39里，未獲政府補助的400名邊緣戶。適逢寒流來襲，主辦單位準備熱騰騰的炒麵、菜頭貢丸湯、油豆腐、滷三層肉等台灣小吃，讓民眾大快朵頤。

83歲張姓婦人說，她體弱多病，行動不便，外出需靠助行器協助，先生早逝，育有3名子女，2名女兒已離異，兒子無固定工作，打零工維持全家生活，年節將至，救濟物資給了很大幫助，真的「揪甘溫」。

市議員邱素貞指出，逼近過年、天氣逐漸寒冷，原本3餐難以溫飽的弱勢戶，更雪上加霜；雖景氣不佳，今年在募集物資有些艱辛，但在地企業有錢出錢、有力出力，協助完成寒冬送暖義舉，幫助弱勢家庭好過年。

活動請來髮型設計師來「義剪」，有老人家也有小孩，設計師貼心詢問要剪什麼髮型、長度，剪完後並造型，頂著「水噹噹」髮型好過年；興大附農餐飲管理科同學，並自製泡芙，現場分送邊緣戶，讓弱勢戶感受社會溫暖。

(中時 )