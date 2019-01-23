商機6,200億 波音要移廠在印度打造F-16

美國空軍F-16戰機的資料照。（美國空軍）

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中時電子報
打造F-16戰機

為了贏得印度軍方龐大的訂單，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）一名高級主管透露，當地若是設置F-16裝配線，將有價值超過200億美元（近6,200億台幣）的潛在出口市場。

據路透報導，洛馬正與波音的F/A-18、紳寶（SAAB)的「獅鷲」（Gripen）與達梭航太（Dassault Aviation）的「飆風」（Rafale）、歐洲戰機（Eurofighter）公司的「颱風」（Typhoon），還有俄羅斯戰機較勁，以爭取印度空軍的114架戰機訂單，而這估計可能超過150億美元（約4,632億台幣）。

洛馬提議，將F-16生產線從美國移往印度，而這對印度總理莫迪（Narendra Modi's）的「印度製造」政策來說，將是最大的加分。這不僅能為印度奠定國防工業基礎，也能為每個月進入職場的年輕人製造數以千計工作機會。

洛馬戰略與商業發展副總裁拉爾（Vivek Lall）說，他們願意讓印度成為F-16唯一的全球製造中心，以滿足印度空軍和海外市場的需求。拉爾指出，洛馬認為，除了印度外，目前有超過200架F-16戰機的需求。而這些初始採購計畫的金額很可能超過200億美元。

巴林與斯洛伐克已訂購第 70批次F-16戰機，拉爾說，目前洛馬正與保加利亞等約10個國家討論採購案，也已向印度提案。

印度軍方說，需要42支中隊，也就是750架戰機，以防來自中國大陸，還有巴基斯坦的攻擊。但隨著1960年代服役的俄製米格-21（MiG-21）戰機即將退役，到2032年時，將只剩22支中隊可供調度。

(中時電子報)

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