父子合體登紅白 吳宗憲叮嚀兒鹿希派這樣說

吳宗憲（左）與兒子鹿希派首次登《紅白》格外興奮。（圖片提供：台視）

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吳宗憲（憲哥）日前帶著兒子鹿希派一起登上台視《2019超級巨星紅白藝能大賞》除夕特別節目錄影，父子倆首次登上《紅白》舞台相當興奮外，更精心準備繡有舞獅刺繡的服裝、2人一紅一白相當應景。鹿希派與跟老爸合體演出，因對舞台不陌生，坦言壓力很大。

而憲哥不改搞笑風格幽兒子一默說：「接下來我還有其他演唱會場次，我要看你今晚的表現如何，如果表現還OK我就考慮再邀你，如果表現不好我就考慮邀請潘瑋柏。」而身為兒子的頭號粉絲的他受訪時也語重心長替兒子緩頰：「身為父親我希望他把音樂傳遞給世人，希望大家能給他機會！」

憲哥首次登上《紅白》演出，帶來〈我會想你〉、〈真心換絕情。、〈笨小孩〉、〈你比從前快樂〉、〈是不這樣的夜晚你才會這樣的想起我〉等經典歌曲，鹿希派則大秀琴藝替老爸鋼琴伴奏，並獻上自己的創作歌曲〈WannaBe〉展露十足音樂天份。

從小是古典音樂底子的鹿希派，還分享大學開始喜愛創作嘻哈音樂，被問到在音樂上會不會請教爸爸，他直言「沒有！」，隨後又說沒都是藉老爸的基因在創作。而一旁的憲哥也說：「我承諾新的一年他（鹿希派）要向姐姐看齊，明年提前從美國波士頓伯克利音樂學院畢業，幫我省一年的學費。」一旁的鹿希派則吐槽回應：「今年底就可以畢業！」

(中時 )

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