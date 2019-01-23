台中市議長張清照邀書法名家揮毫送春聯

2019年01月23日 13:48 中時 王文吉

民眾一早就來排隊領取書法名家書寫的春聯。（王文吉攝）

台中市議長張清照（左）致贈感謝狀給書法老師。（王文吉攝）

台中市議長張清照（右）與前議長張清堂（左）持續舉辦揮毫送春聯活動。（王文吉攝）

農曆春節除舊布新，台中市議長張清照23日上午在清水區服務處舉辨「乙亥迎新春揮毫贈春聯」活動，邀請陳志聲、李榮鈞、陳世澤、陳榮治等13位書法老師現場揮毫，早上9點半開放免費索取，一早民眾大排長龍，洋溢濃濃年味。

張清照與前議長張清堂拿著大幅春聯「諸事圓滿」向大家拜年，現場氣氛熱鬧。大二廖同學一早帶媽媽來領春聯，他說在網路看到訊息，學校正在放寒假，所以來排隊領春聯沾年節喜氣，很高興拿到老師現場揮毫的「吉祥如意財源廣」春聯。陳太太去年來領過春聯，她說「手寫春聯比印刷的更有人氣和年味。」

張清照表示，他二哥、前議長張清堂任內開始舉辦這項活動，至今10多年，他上任後接棒繼續辦，來索取春聯的民眾一年比一年多，今年特別請來13位老師，清水區生活美學文化志工隊長張木村也號召10位志工幫忙，才能順利在2個小時內，讓民眾都拿到春聯。

現場揮毫的書法名家有陳志聲、李榮鈞、陳世澤、陳榮治、周慶芳、楊隆明、楊金村、陳友銘、林迺昂、鍾機良、卓彩雲、施嬉滿、林淑琴等13人。張清照說，書法是中華民族的傳統文化，透過每年舉辦這項活動，希望大家重視和推廣，同時也讓鄉親感受濃濃的年節氣氛

(中時 )