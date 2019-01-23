台中海線就業服務站揭牌 盧秀燕期許在地服務勞工

台中市長盧秀燕（左四〉、市議員楊典忠（左三〉等出席「沙鹿就業服務站」揭牌儀式。（王文吉攝）

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台中市勞工局承接勞動部的海線就業服務機構，成立「沙鹿就業服務站」，就近、在地服務海線勞工朋友。（王文吉攝）
台中市長盧秀燕視察「沙鹿就業服務站」的軟硬體設施及空間環境。（王文吉攝）

台中市勞工局承接勞動部的海線就業服務機構，成立「沙鹿就業服務站」，市長盧秀燕23日上午主持揭牌記者會，她除大力宣傳「就業金安薪」方案，並期許沙鹿就業服務站強化地方服務，協助海線民眾順利就業、工作愉快，擁有好待遇及勞動環境，在台中安居樂業。

盧秀燕在勞工局長吳威志及沙鹿區長廖財崇陪同下，前往海線地區為「沙鹿就業服務站」揭牌，宣告服務啟動並視察軟硬體設施及空間環境，包括市議員楊典忠、勞動部勞動力發展署副署長施貞仰均到場見證，氣氛相當熱鬧。

「今年最重要的施政目標就是拚經濟、拚經濟、再拚經濟！」盧秀燕表示，要拼經濟，一定要好好照顧人才，因此市府特別重視勞工就業及相關權益。盧也強調，在地人了解在地需求，相信由地方單位勞工局協助下，民眾無論是找工作、勞資爭議、勞動權益等，就業服務站都可以用「在地人，在地心」的方式解決。

施貞仰表示，沙鹿就業服務站由市府承接後，中央在經費與人力上將會全力支援，也盼未來一起創造更好的勞動就業機會與環境。楊典忠則說，他在地方服務時發現工廠都很缺工，但找不到人，沙鹿就業服務站將有助於業界更快速找到員工，也提供民眾相關服務。

勞工局長吳威志表示，該站除提供就業保險失業認定、就業諮詢、就業服務外，更結合中央資源，推出「就業金安薪」方案，包括青年穩定就業獎勵金、跨域就業補助金、短期職場適應金等。針對僱用中高齡者的事業單位提供再僱用獎助及企業輔導團，協助事業單位檢視場域、工作環境等，提供職務再設計等資源。

勞工局表示，山、海、屯就業服務據點已完成串連，未來更要貫徹盧秀燕提出的「前店、後廠、自由港」政策，於山線設置產創機械經貿中心、海線設立資訊科技經貿中心，強化招商引資能力，發揮大台中展銷經貿實力。

(中時 )

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