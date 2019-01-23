舉重選手林子琦禁賽8年 聲請停止執行拚東奧

2019年01月23日 14:47 中時 王己由

台灣舉重女將林子琦2016年賽外檢測被查出使用禁藥遭禁賽2年。去年解禁後，中華奧會收到「世界反禁藥組織」來函表明不同意減刑，被國際運動仲裁法庭（CAS）追加8年禁賽並取消積分、獎金。林子琦欲參加2020年東京奧運，不滿中華奧會執行禁賽聲處分請停止執行。台北高等行政法院今(23)日開庭，法官表示必須首要先釐清屬本案處分是公法或私法關係，將速下裁定。

現年30歲的林子琦是2014年仁川亞運舉重女子63公斤量級金牌，當時她以抓舉116公斤、挺舉145公斤，總和261公斤成績摘金，還寫下抓舉大會紀錄以及總和世界紀錄。但2016年6月24日在中華奧會的奧運前例行檢查，卻被查出體內含有類固醇，里約奧運不僅沒能出賽，還被中華奧會運動禁藥管制委員會處罰禁賽2年，去年6月23日到期。世界反禁藥組織（WADA）去年初卻來函中華奧會，認為她不是初犯，加上禁藥又是名列在案的違禁物質，不符合減刑條件，要求中華奧會說明。

依照WADA規定，只要是禁藥再犯者，禁賽刑期就得延長至8年，WADA不同意中華奧會說明，一狀告上國際運動仲裁法庭（CAS），CAS審理後，去年11月裁決林子琦禁賽將於2018年11月14日開始執行8年，且從2016年6月24日後迄今所有成績、積分與獎金全部取消。

林子琦不服，認為2年禁賽已執行完畢，是中華奧會與WADA溝通不良，先向台北地院民事庭聲請兩次假處分，均遭駁回，另提起撤銷仲裁判斷之訴，法院下周將開庭審理前，委任律師向行政法院聲請停止執行「中華奧會107年12月4日函文」（禁賽8年）。

北高行今(23)日上午開庭調查，法官楊坤樵認為本案有急迫性，但最重要的是必須先釐清公、私法關係，才能決定行政法院有無管轄權。林的律師黃國鐘主張中華奧會執行是依據國民體育法中華奧會專章所賦予的職權，來處罰運動選手，因有法律上授權，有公法上性質，函文屬行政處分。

中華奧會委任律師則表示，依據國際奧林匹克憲章，雙方屬合作關係並非行政委託，不存在公法關係。

(中時 )