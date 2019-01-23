「愛心年菜列車」駛抵黎明教養院 院生提前快樂過年

花蓮市長魏嘉賢（中）致贈愛心年菜，黎明機構執行長梁桂花（左二）等人滿心感動。（黎明教養院提供）

友善列印
中時
花蓮黎明教養院院生享用愛心年菜，開心極了。（黎明教養院提供）

農曆年節快到了，花蓮市公所啟動「愛心年菜列車」，駛抵黎明教養院，讓心智障礙者與員工提前圍爐過新年，場面溫馨。

每年農曆年前，市公所都會積極向企業與社團籌募愛心年菜，致贈在地弱勢團體與個人，希望讓這些人能過個好年，今年也不例外，鎖定521套愛心年菜的目標，至今尚未達標，市公所希望有更多善心人士加入關懷弱勢的行列。

市長魏嘉賢由社勞課長蕭子蔚等人陪同前往黎明教養院，受到黎明機構執行長梁桂花與院生熱情歡迎，院生賣力演出3首精彩舞蹈。魏嘉賢表示，照顧身心障礙的孩子，需要無比的愛心與耐心，當他看到有些孩子生活無法自理，必須由教養院老師長期用愛來守護、以溫暖來關懷，令人感動。

魏嘉賢說，農曆新年象徵團圓與溫暖，圍爐吃年菜」代表著一家人同在，對於黎明院生而言，教養院就像是人生第二個家，院內的老師、同伴與工作人員，如同熟悉的家人，能夠相聚圍爐，就是純粹的幸福。

梁桂花表示，圍爐團圓是院生每年最期待的一件事，雖然院方每年農曆年節都會安排一周左右的省親假，讓院生回家與家人團圓，但有些院生因家庭或個人健康因素，無法回家過年，院方會特別在除夕夜，讓這群院生一起吃年夜飯彌補遺憾。

院方很感謝市公所的愛心與陪伴，在寒冬中注入暖流，期許社會大眾也能續關心心智障礙者與服務事工，以滿滿的愛與溫暖，協助院生早日邁向自立道路。

(中時 )

過年照推一日農夫 高市農業局邀… 提升免疫力關鍵在腸道 權威專家…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。