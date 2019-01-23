「愛心年菜列車」駛抵黎明教養院 院生提前快樂過年

2019年01月23日 14:17 中時 范振和

花蓮黎明教養院院生享用愛心年菜，開心極了。（黎明教養院提供）

農曆年節快到了，花蓮市公所啟動「愛心年菜列車」，駛抵黎明教養院，讓心智障礙者與員工提前圍爐過新年，場面溫馨。

每年農曆年前，市公所都會積極向企業與社團籌募愛心年菜，致贈在地弱勢團體與個人，希望讓這些人能過個好年，今年也不例外，鎖定521套愛心年菜的目標，至今尚未達標，市公所希望有更多善心人士加入關懷弱勢的行列。

市長魏嘉賢由社勞課長蕭子蔚等人陪同前往黎明教養院，受到黎明機構執行長梁桂花與院生熱情歡迎，院生賣力演出3首精彩舞蹈。魏嘉賢表示，照顧身心障礙的孩子，需要無比的愛心與耐心，當他看到有些孩子生活無法自理，必須由教養院老師長期用愛來守護、以溫暖來關懷，令人感動。

魏嘉賢說，農曆新年象徵團圓與溫暖，圍爐吃年菜」代表著一家人同在，對於黎明院生而言，教養院就像是人生第二個家，院內的老師、同伴與工作人員，如同熟悉的家人，能夠相聚圍爐，就是純粹的幸福。

梁桂花表示，圍爐團圓是院生每年最期待的一件事，雖然院方每年農曆年節都會安排一周左右的省親假，讓院生回家與家人團圓，但有些院生因家庭或個人健康因素，無法回家過年，院方會特別在除夕夜，讓這群院生一起吃年夜飯彌補遺憾。

院方很感謝市公所的愛心與陪伴，在寒冬中注入暖流，期許社會大眾也能續關心心智障礙者與服務事工，以滿滿的愛與溫暖，協助院生早日邁向自立道路。

(中時 )