任爸問還相信愛情嗎 Selina回：你跟媽害了我們

Selina帶爸爸上實境秀。（圖／翻攝自秒拍）

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中時電子報
任容萱（左起）、任爸、Selina在節目上討論是否相信愛情。（圖／翻攝自秒拍）
Selina自嘲連離婚的勇氣都有，怎麼會沒勇氣接受愛情。（圖／翻攝自秒拍）

Selina最近和妹妹任容萱上實境秀《女兒們的戀愛》，節目中任爸和兩個女兒長談，任爸問Selina還相信愛情嗎？她回應相信，並回憶任爸曾承認和太太害了女兒們，任爸也點頭說，因為和老婆平時在生活都是呈現比較正面的印象，然真正的愛情是有許多困難需要克服的一面，「所以在妳們的成長中受到許多傷害，這是爸爸最大的遺憾」，說到此，一旁的Selina也忍不住淚崩。

影片》Selina和任爸討論愛情

在節目中，談到戀愛，Selina說理想型是賞心悅目的男生，更要求對方一定要愛她疼她，而任容萱偏好高個子、愛運動的陽光男。任爸問Selina還相信愛情？還有勇氣接受愛情嗎？Selina回說看到父母的好感情，更讓她相信有真愛，「其實你（指任爸）一度講過，你跟媽媽害了我們，你記不記得？」

任爸此時表示，自己確實後悔老是給女兒灌輸愛情中好的部分，卻沒先幫女兒打預防針，Selina此時安慰爸爸說其實沒關係，「因為你長大自然就知道，這世界上愛情是什麼樣，因為你會看到很多新聞或朋友的經驗，你就知道其實我爸媽這樣不是『應該』，而他們是很『珍貴』」，因此Selina會相信愛情，至於覺得會不會發生在自己身上就是另外一回事，笑說：「我連離婚都有勇氣，為什麼沒有勇氣接受愛情？」

(中時電子報)

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