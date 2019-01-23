民進黨輸掉高雄超傷！網曝主因：韓國瑜政績會爆炸多

2019年01月23日 14:48 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

終結民進黨在高雄的長期執政，高雄市長韓國瑜上任後一舉一動備受關注！有網友質疑，會不會韓現在所做的政績都會被說是收割？對此，有網友認為，民進黨輸掉高雄根本超級大傷，因為高雄進入收割期，沒想到選舉輸給韓國瑜，「現在民進黨嚇死，韓國瑜之後政績會爆炸多」。該言論引來兩派網友議論。

網友ceca在PTT發文列出陳其邁選舉時的政見，包括開闢橋頭科學園區、加速傳產轉型、升級工業4.0、打造智慧城市，發展應用產業鏈、升級海空雙港，打造國家門戶計畫、推廣綠能，發展循環經濟、推動地方創生，智慧農漁業、發展藝文、運動新經濟以及建構大車站計畫，發展總部經濟。

他認為陳其邁的政見是在替陳菊宣揚政績，所以這些東西都是已經打底好，陳其邁若上任後，一兩年內就可以看到政績的東西，也就是代表這個東西全盤規畫好，連經費都有了。該網友說不用擔心韓國瑜沒政績，第一年年底就會被他政績量嚇死，並且還要被連嚇四年，更糟糕的是這些政績民進黨擋也擋不住，因為如果不是中央已經核定就是操盤在高雄市政府手上，市議會國民黨又過半數，「要怪就怪自己輸掉高雄」。

對於該網友言論，有些網友不認同，並表示「你都只講前朝好的 陳菊任內刁難林義守的事情怎不講?」、「順著邏輯問，那馬英九任內補助的，是不是該算陳菊收割？」。此外，有網友則認為「韓真的已經立於難敗之地，除非他出重大的包或貪污，不然連任難度很低」、「韓把基層農漁民搞定 就立於不敗之地」。

(中時電子報)