六都拔頭籌！盧秀燕香港拚經濟送...

2019年01月23日 14:58 中時 盧金足

台中市長盧秀燕到香港拚經濟，準備豐原地區所生產的漆器餅盒作為祝賀的主禮品。（圖／台中市府提供）

台中市長盧秀燕將在農曆春節前訪問香港，出席香港中華出入口商會會董就職典禮，香港華人多，已經洋溢年節氣氛，為發揮行銷城市效益，特別準備豐原地區生產的漆器餅盒作為祝賀的禮品，餅盒外表黑亮顯示穩重，內在鮮紅充滿喜氣，盒蓋繪有台中市著名地標，同時是台中市府徽意象的「湖心亭」，不僅代表台中在地產業、文化的藝術品，更具有收納餅乾、糖果的實用價值。

盧秀燕28日旋風式訪問香港，將出席香港中華出入口商會會董就職典禮，見證新任會長林龍安、卸任會長張學修交接。

香港中華出入口商會成立於1954年，宗旨為團結香港工商界人士，以促進出入口貿易，同時增進各行各業的聯繫，至今已有4000多名會員，是香港最具代表性的商會，盧秀燕不僅受邀出席交接典禮，也將見證台中市農會與商會簽署合作意向書。

盧秀燕一日往返的訪港行程，不僅拚經濟也將台中的藝術之美帶到香港，選定由豐原地區的「湖心亭漆藝餅盒」作為主禮，精緻高雅的漆藝餅盒可用來裝盛台中著名的糕餅美食，讓前後二屆商會會長充份感受濃厚的台中風情。

「湖心亭漆藝餅盒」由豐原業者製作，盒蓋以黑色為底漆，塗工工序繁雜，再以手工繪製坐落於台中公園的台中市地標，同時也是台中市政府府徽意象的「湖心亭」，畫工十分精美，不僅是代表台中在地產業、文化的藝術品，更具有收納餅乾、糖果的實用價值。

市府經發局指出，豐原是台灣三大木材集散地之一，由於日治時代日本人由於對漆器的喜愛，在台大量扶植木漆藝產業，故豐原設有全國唯一「豐原漆藝館」並擁有「台灣漆藝產業故鄉」的雅號。

早期台灣90％漆器都出自台中，而目前市府也正積極輔導在地的漆器產業，不僅傳承文化，盼能打造在地特色產業品牌，帶動周邊經濟。

台中素有糕餅之鄉的稱號，此行市府經發局也特別在就職典禮會場準備台中在地的裕珍馨的大甲酥餅、榮記顏新發鳳梨酥、阿聰師小芋仔、嘉味軒太陽餅以及伊莎貝爾創意餅干等伴手禮，讓出席會員品嚐，盼能藉此打開行銷通路，打響台中做為糕餅之鄉的名號，讓糕餅之「香」飄香到香港。

(中時 )