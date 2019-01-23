台北燈節主燈都怪怪的！柯P吐槽：「豬寶」長得很像他

2019年01月23日 14:59 中時電子報 林郁庭

柯P吐槽：「方頭方腦的豬寶，跟那個大熊劉奕霆長得實在太像，看了圖片之後，我只勸我們的局長該減肥了」。（圖/取自柯文哲FB）

上圖：福祿猴，加長版主燈秀融入各式KUSO創意。（合成圖／截自「福祿猴賣什麼要？」粉絲專頁）中圖:幸福魔力狗。（圖片取自台北市政府觀光傳播局官網）下圖：2017主燈「小奇雞」。（資料照 鄭任南攝）

2019台北燈節即將在2月16日登場，北市觀傳局揭曉主燈「百變豬寶亮晶晶」，還有個可愛的名字叫「豬寶」，模樣一出馬上引起網友們討論，連市長柯文哲也臉書ＰＯ文吐槽：「這幾年，台北燈節的主燈都怪怪的，今年，設計師設計一隻方頭方腦的豬寶，跟那個大熊劉奕霆長得實在太像」。

柯文哲臉書PO文表示，「這幾年，台北燈節的主燈都怪怪的，從福祿猴、小奇雞，到去年的幸福魔力狗，不過這些我覺得怪怪的東西後來都大賣」。今年，設計師設計一隻方頭方腦的「豬寶」，柯P指出：「跟那個大熊劉奕霆長得實在太像，我都懷疑設計師拿他當範本來設計」，他甚至還超狠的吐槽：「看了圖片之後，我只勸我們的局長該減肥了」。

除了豬寶之外，今年台北燈節展覽範圍也延伸到行旅廣場，還有熊讚燈區、各國燈飾、北門光雕，以及很多人期待的迪士尼踩街嘉年華，不只給大家一個美好的年節，也要和前幾年一樣，讓附近的商家賺大錢。柯Ｐ邀大家，2月16日到24日，一起到西門逛燈節，「台北台北亮晶晶」！

PO文一出，許多網友紛紛笑翻，「哈哈哈太壞了 ，還有圖有真相」、「阿北：（轉頭看大熊開玩笑）他有買通設計者嗎？」、「這隻豬很像大熊啊」、「學姊好漂亮~大熊亮晶晶！豬年笑嘻嘻」、「我很簡單 有學姐就讚爆」、「我強烈懷疑大熊在背後一定有塞錢給設計團隊，利用“置入行銷”偷偷打大熊自己的人氣廣告😆」、「好羨慕台北市民」。

(中時電子報)