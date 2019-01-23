童醫院升級消化道內視鏡檢查「一條龍」規模中部最大

2019年01月23日 14:59 中時 王文吉

童綜合醫院副院長童敏哲（左）致贈紀念品，感謝北榮內科部主任侯明志指導建置。（王文吉攝）

童綜合醫院引進開刀房等級的「模組化氣電懸臂系統」。（王文吉攝）

「內視鏡診斷暨治療中心」設置ERCP透視攝影檢查室及控制檯。（王文吉攝）

童綜合醫院升級消化道「一條龍」檢查，共設置11間內視鏡檢查室。（王文吉攝）

「內視鏡診斷暨治療中心」納入RFA、肝臟超音波，可有效節省病患在診間與檢查室奔波的時間。（王文吉攝）

為提升醫療品質，童綜合醫院投入逾5000萬元，升級成立「內視鏡診斷暨治療中心」，除引進「模組化氣電懸臂系統」，並整合消化道內視鏡檢查，設置11間檢查室，包含支氣管鏡室與食道特殊動能檢查室，規模為中部最大，可有效節省病患在診間與檢查室奔波的時間。

內視鏡診斷暨治療中心23日啟用，台北榮民總醫院內科部主任侯明志、台中榮總胃腸肝膽科主任葉宏仁、中山附醫內視鏡室主任蔡明璋、慈濟醫院內視鏡室主任周偉強、台中市診所協會理事長林煥洲等都到場共襄盛舉。

內視鏡診斷暨治療中心主任黃彼得為來賓導覽開刀房等級的「模組化氣電懸臂系統」，可配合醫師需求彈性移動，也避免電線落地造成踩踏與壓線。動線分為乾淨與汙染的內、外部走道，還有管鏡清洗一條龍，避免交叉感染。

大腸直腸外科張瀛澤主任指出，國民健康署資料顯示，大腸癌為全國癌症發生數第1位，每年有超過1萬5千人確診，並有超過5千人死亡。醫療不斷進步，目前大腸內視鏡檢查或治療，可適時利用舒眠無痛內視鏡檢查，及早找出病因、治療，5年的存活率在90％以上。

院長李三剛表示，童綜合醫院為能提供更好的服務予民眾，將內視鏡診斷暨治療中心全面升級，整合所有消化道內視鏡檢查外，並有支氣管鏡室與食道特殊動能檢查室，促使食道、氣管與胃腸肝膽方面的疾病照護更加完備。

(中時 )