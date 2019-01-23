中市府分送97萬家戶生廚餘回收桶「綠圓寶」

2019年01月23日 15:20 中時 盧金足

台中市環保局長吳志超到外埔綠能生態園區視察，了解目前單機、系統、功能測試進度。（盧金足攝）

台中市環保局設計生廚餘專用桶「綠圓寶」，即日起發送至台中市97萬家戶。（盧金足攝）

全國最大生質能源廠台中外埔綠能生態園區已展開試營運，未來園區將收集台中市各家戶的生廚餘，採用厭氧技術進行發電，為方便市民收集生廚餘，台中市環保局設計生廚餘專用桶「綠圓寶」，即日起發送至台中市97萬家戶，一戶一桶，讓全民一起攜手開創綠電，落實循環經濟。

外埔堆肥場轉型推動外埔綠能生態園區，打造全國首座生質能源發電廠，結合「廚餘厭氧」及「稻稈氣化」雙核心技術，去年9月試營運，環保局長吳志超到場視察，了解目前單機、系統、功能測試進度。

吳志超表示，台中市人口持續增加，垃圾量也逐年成長，收集「生廚餘」進行發電，減輕焚化爐的負荷，也能「物盡其用」，將垃圾變黃金，加上稻稈等有機物回收轉化成生質能源，創造環保、農民、經濟發展多贏局面。

環保局指出，2018年11月底前設籍於台中市的家戶，都可收到生廚餘專用桶「綠圓寶」，1戶1桶，台中市約有97萬戶，生廚餘專用桶數量龐大，因此「綠圓寶」採分批製作、分區發放。

環保局目前排定各區發放期程：1月下旬配送外埔、大安、大甲等3區；2月配送后里、豐原、潭子等3區；3月配送大雅、神岡、石岡、新社、東勢、和平、清水、沙鹿、梧棲、龍井、大肚、烏日等12區。

4月配送大里、霧峰、太平、北屯等4區；5月配送西屯、南屯、西區、北區、中區、東區等6區；6月配送南區。

環保局說，「綠圓寶」生廚餘桶於配送一周前，將聯絡各里辦公室通知到貨日期，配送前兩天會再次跟各里辦公室確認，「綠圓寶」送至指定地點後，再請里長通知里民發放時間，民眾可至各里辦公室或指定地點領取，或由里長請鄰長協助發放到各家戶。

(中時 )