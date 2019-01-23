全國高中職餐旅群師資齊聚日月星舞 精品咖啡進階升級

教育部、國立仁愛高農在南投縣魚池鄉「日月星舞」民宿咖啡莊園合辦精品咖啡進階班師資研習，講師沈詠為（左）講解烘豆技術、學員聚神專注。（沈揮勝攝）

友善列印
中時
精品咖啡進階班師資研習，講師詳細講述黃波旁品種咖啡的採收與田間管理。（沈揮勝攝）
研習會場，日月潭地區知名的日月星舞民宿咖啡莊園。（沈揮勝攝）
田間體驗與經驗解說。（沈揮勝攝）
講師講解咖啡開花與小蠹等病蟲害之防治。（沈揮勝攝）
烘豆課程。（沈揮勝攝）

教育部鼓勵高中職老師利用寒暑假與業界接軌，專案補助專任教師赴公、民營機構作廣度研習，國立仁愛高農在魚池鄉「日月星舞」咖啡民宿莊園承辦「南投咖啡香．精品咖啡進階」，30名全台各地菁英師資以3天時間，從學理到實務操作深層了解，收穫頗豐！

仁愛高農實習主任施芸芳表示，該校栽植咖啡多年、烘豆品質有口皆碑，且為新課綱前導學校，去年初開始利用寒、暑假與周末，持續辦理咖啡相關主題研習，期結合南投咖啡種植技術與精品咖啡師資，提升咖啡產業、為餐旅群教師具體增能。

觀光科主任吳宜燕指出，該校去年暑假在魚池鄉日月星舞民宿咖啡莊園承辦「教育部國民及學前教育署補助高級中等學校專業群科專任教師赴公民營機構研習」專案成效佳，今年延續進階班，30名從逾百報名者脫穎而出的餐旅群教師，22日至24日齊聚一堂，由達人沈詠為講授精品咖啡。

課程從咖啡園摘豆開始，學員親自處理咖啡漿果、去殼，由田間管理至金杯萃取，講師沈詠為精闢解析。

吳宜燕推崇沈詠為是國內各大咖啡競賽與烘豆競賽常勝軍；此次進階課程與一般咖啡研習最大差異，在於講師深度講解精品咖啡沖煮技巧與金杯萃取，知無不言、樂意分享Know-how；而所有學員都需親自沖煮、品飲，讓學習更落實。

去年參加首屆、今年報名進階的馬祖高中餐飲管理科的老師高式玲，21日專程從南竿搭機返台，晚間由父母開車由台北趕到南投，抵達民宿時已是22日凌晨。她說，課程解說、實務操作與學習都扎實，專程搭機飛過來都值得。

(中時 )

中市府分送97萬家戶生廚餘回收桶… 大學學測25日登場 雲林3149名考…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。