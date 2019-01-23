全國高中職餐旅群師資齊聚日月星舞 精品咖啡進階升級

2019年01月23日 15:19 中時 沈揮勝

精品咖啡進階班師資研習，講師詳細講述黃波旁品種咖啡的採收與田間管理。（沈揮勝攝）

研習會場，日月潭地區知名的日月星舞民宿咖啡莊園。（沈揮勝攝）

田間體驗與經驗解說。（沈揮勝攝）

講師講解咖啡開花與小蠹等病蟲害之防治。（沈揮勝攝）

烘豆課程。（沈揮勝攝）

教育部鼓勵高中職老師利用寒暑假與業界接軌，專案補助專任教師赴公、民營機構作廣度研習，國立仁愛高農在魚池鄉「日月星舞」咖啡民宿莊園承辦「南投咖啡香．精品咖啡進階」，30名全台各地菁英師資以3天時間，從學理到實務操作深層了解，收穫頗豐！

仁愛高農實習主任施芸芳表示，該校栽植咖啡多年、烘豆品質有口皆碑，且為新課綱前導學校，去年初開始利用寒、暑假與周末，持續辦理咖啡相關主題研習，期結合南投咖啡種植技術與精品咖啡師資，提升咖啡產業、為餐旅群教師具體增能。

觀光科主任吳宜燕指出，該校去年暑假在魚池鄉日月星舞民宿咖啡莊園承辦「教育部國民及學前教育署補助高級中等學校專業群科專任教師赴公民營機構研習」專案成效佳，今年延續進階班，30名從逾百報名者脫穎而出的餐旅群教師，22日至24日齊聚一堂，由達人沈詠為講授精品咖啡。

課程從咖啡園摘豆開始，學員親自處理咖啡漿果、去殼，由田間管理至金杯萃取，講師沈詠為精闢解析。

吳宜燕推崇沈詠為是國內各大咖啡競賽與烘豆競賽常勝軍；此次進階課程與一般咖啡研習最大差異，在於講師深度講解精品咖啡沖煮技巧與金杯萃取，知無不言、樂意分享Know-how；而所有學員都需親自沖煮、品飲，讓學習更落實。

去年參加首屆、今年報名進階的馬祖高中餐飲管理科的老師高式玲，21日專程從南竿搭機返台，晚間由父母開車由台北趕到南投，抵達民宿時已是22日凌晨。她說，課程解說、實務操作與學習都扎實，專程搭機飛過來都值得。

(中時 )