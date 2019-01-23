陳明通14字總結「陳韓會」韓國瑜回一句讓陳愣了！

陸委會主委陳明通(左)、高雄市長韓國瑜(右)。(圖/取自中時電子報直播)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

陸委會主委陳明通今(23日)下午南下拜會高雄市長韓國瑜， 據悉陳明通特別南下高雄找韓國瑜原因是因為尋求戰略對話，陳開場也拿出韓國瑜的碩士論文，稱韓國瑜是戰略高手，兩人在會後接受媒體聯訪時，陳明通稱兩人今對話共識，就是「大智若愚韓國瑜，上明下通陳明通」，韓國瑜則笑回一句「聰明絕頂」，讓陳明通有些愣住。讓不少網友笑翻。

陳明通說，關於戰略問題，韓國瑜是箇中高手，韓不論在選前或選後，一再提到「經濟100分，政治0分」，這就是一個戰略問題。韓國瑜是政治大學東亞研究所畢業的高材生，這幾天他認真拜讀韓的碩士論文，《從中共對台統戰策略看兩航談判》深感佩服。其中有不少金句，例如：「中共運用統戰策略，更是靈活多變，極其陰柔弔詭。是以40年來，中華民國政府一直是在艱苦的，被壓迫的威脅下，努力以求生存，圖發展的奮鬥。」也因為這樣，他今天決定來跟韓國瑜談一個戰略性的問題。

陳明通強調，「兩岸三通」是自己當年談出來的，他和韓國瑜一樣都是領中華民國身分證，都一樣熱愛中華民國，守護中華民國，他也承諾未來不會阻擋韓市長帶領高雄拚經濟。

韓國瑜會談中重申，不會碰觸兩岸、外交、國防等踰舉議題，他也強調，20多年前的兩岸三通，好多人反對，認為是特洛伊木馬，一旦開放，客機背後一定是中共戰鬥機；若框架應套在高雄，他無法接受，高雄未來一定要有光明暢通道路，「硬要套在裹小腳框架裡，絕對不符合高雄發展」。

會後兩人接受媒體訪問，陳明通與韓國瑜皆稱有一場很好的對話，陳明通稱雙方達成共識，更總結此次會談，「大智若愚韓國瑜，上明下通陳明通」，韓國瑜笑著回了一句「聰明絕頂」，讓陳明通有些不知該如何接話。

網友對此表示，「聽到聰明絕頂，陳明通愣了一下」、「從韓總碩論跳針到中華民國身分證...整個語無倫次」、「韓國瑜是吃素的嗎?」、「最後被記者問92共識，陳完全不敢回答」、「陳一開始就一臉來踢館的，還拿出韓總的碩論」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

六合夜市理事長一句話讚韓國瑜！卻讓綠議員超尷尬
陳文茜爆料韓國瑜曾暗戀這位歌后！韓冰：爸爸吹牛
不捨鄭惠中遭綠圍攻 羅智強轟小英：先向馬道歉！
綠營巴掌雙重標準？網：馬英九被扔10次鞋 怎不見譴責
六都拔頭籌！盧秀燕香港拚經濟送… 陳明通會韓國瑜 不談九二盼「戰…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。