陳明通14字總結「陳韓會」韓國瑜回一句讓陳愣了！

2019年01月23日 15:19 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

陸委會主委陳明通今(23日)下午南下拜會高雄市長韓國瑜， 據悉陳明通特別南下高雄找韓國瑜原因是因為尋求戰略對話，陳開場也拿出韓國瑜的碩士論文，稱韓國瑜是戰略高手，兩人在會後接受媒體聯訪時，陳明通稱兩人今對話共識，就是「大智若愚韓國瑜，上明下通陳明通」，韓國瑜則笑回一句「聰明絕頂」，讓陳明通有些愣住。讓不少網友笑翻。

陳明通說，關於戰略問題，韓國瑜是箇中高手，韓不論在選前或選後，一再提到「經濟100分，政治0分」，這就是一個戰略問題。韓國瑜是政治大學東亞研究所畢業的高材生，這幾天他認真拜讀韓的碩士論文，《從中共對台統戰策略看兩航談判》深感佩服。其中有不少金句，例如：「中共運用統戰策略，更是靈活多變，極其陰柔弔詭。是以40年來，中華民國政府一直是在艱苦的，被壓迫的威脅下，努力以求生存，圖發展的奮鬥。」也因為這樣，他今天決定來跟韓國瑜談一個戰略性的問題。

陳明通強調，「兩岸三通」是自己當年談出來的，他和韓國瑜一樣都是領中華民國身分證，都一樣熱愛中華民國，守護中華民國，他也承諾未來不會阻擋韓市長帶領高雄拚經濟。

韓國瑜會談中重申，不會碰觸兩岸、外交、國防等踰舉議題，他也強調，20多年前的兩岸三通，好多人反對，認為是特洛伊木馬，一旦開放，客機背後一定是中共戰鬥機；若框架應套在高雄，他無法接受，高雄未來一定要有光明暢通道路，「硬要套在裹小腳框架裡，絕對不符合高雄發展」。

會後兩人接受媒體訪問，陳明通與韓國瑜皆稱有一場很好的對話，陳明通稱雙方達成共識，更總結此次會談，「大智若愚韓國瑜，上明下通陳明通」，韓國瑜笑著回了一句「聰明絕頂」，讓陳明通有些不知該如何接話。

網友對此表示，「聽到聰明絕頂，陳明通愣了一下」、「從韓總碩論跳針到中華民國身分證...整個語無倫次」、「韓國瑜是吃素的嗎?」、「最後被記者問92共識，陳完全不敢回答」、「陳一開始就一臉來踢館的，還拿出韓總的碩論」。

(中時電子報)