陳明通會韓國瑜 不談九二盼「戰略協同」

2019年01月23日 15:40 中時 劉宥廷

陳明通指出，他與韓都是拿中華民國身分證，藍綠距離不應大於藍紅、綠紅距離，希望尋求戰略支持，讓地方與中央是戰略協同者；韓國瑜也說，高雄就是拚經濟、賺錢，希望陸委會成為高雄的協助者，千萬不要給一個框架緊箍咒。(劉宥廷攝)

陸委會主委陳明通23日下午拜會高雄市長韓國瑜，雙方會面不談九二共識，陳明通指出，他與韓都是拿中華民國身分證，藍綠距離不應大於藍紅、綠紅距離，希望尋求戰略支持，讓地方與中央是戰略協同者；韓國瑜也說，高雄就是拚經濟、賺錢，希望陸委會成為高雄的協助者，千萬不要給一個框架緊箍咒。

陳明通說，此行是要與韓市長談戰略問題，他想韓市長是個中的高手，韓不論在選前或選後，一再提到「經濟100分，政治0分」，這就是一個戰略問題；韓市長是政治大學東亞研究所畢業的高材生，他也認真拜讀其碩士論文《從中共對台統戰策略看兩航談判》。

其中有不少金句，例如：「中共運用統戰策略，更是靈活多變，極其陰柔弔詭。是以40年來，中華民國政府一直是在艱苦的，被壓迫的威脅下，努力以求生存，圖發展的奮鬥。」陳表示，正因如此，決定來跟韓市長談一個戰略性問題。

陳明通指出，選舉輸贏在所難免，台灣會存在且更強大，台灣主權是零和遊戲，但經貿議題則非零和遊戲，這兩個賽局並非平行線，就北京而言，經貿要服膺主權，中共國家總書記習近平提出習五條，台灣方案已經放在習桌上，運用一切的統戰作為，要台灣人民接受，但台灣人民不接受。

陳明通表示，他韓雖分屬藍綠不同陣營，但他與韓拿的都是中華民國身分證，藍綠距離不應大於藍紅、綠紅距離，希望尋求戰略協同與支持。韓國瑜回應說，高雄未來希望向陳主委名字，光明又暢通，不明不通的話，整個城市是悲觀的；幾十年來，共產黨無不想解放台灣，但彼此攻守沒變過，好比40年前第一條高速公路，黨外警告該條是給有錢人開的，但事後證明這警告是錯誤的。

「硬要套在裹小腳框架裡，絕對不符合高雄發展！」韓國瑜說，20多年前的兩岸三通，好多人反對，認為是特洛伊木馬，一旦開放，客機背後一定是中共戰鬥機；若框架硬套在高雄，他無法接受，高雄未來一定要有光明暢通道路。

韓國瑜說，兩岸除了對抗，還可以有第二選擇，可以把台灣打扮漂亮，重點政府做何選擇，但政府還是繼續搞威脅論這套；他強調，讓高雄又好吃又好玩，可以滿足包括大陸朋友，這思維何嘗不是戰略思維，可以壯大自己，並重申地方決不碰觸外交、國防等，全心全力只有拚經濟，賺錢、賺錢、賺錢。

(中時 )