大學學測25日登場 雲林3149名考生應考

2019年01月23日 15:43 中時 周麗蘭

108學年度大學學科能力測驗將於1月25、26日舉行，雲林考區設2個分區77試場，共3149位考生應試。第1分區設於斗六高中38個試場，有1596名考生，應試號碼自10224201至10227942；第2分區設於虎尾高中39個試場1553名考生，應試號碼自10228001至10231635及19510101至19510205；2分區合計

負責雲林考區試務工作的國立雲林科技大雲科大表示，1月24日下午2時至4時雲林考區2個分區同時開放試場供考生查看，呼籲考生依應試號碼確實查看試場座位，以免屆時倉促而跑錯試場。

雲科大指出，今年學測「五科必考」首度改為「選考」，並調整考科節次，1月25日將進行英文、國文（選擇題）、社會3科測驗；1月26日考試科目為數學、國寫、自然3科。

雲科大提醒考生，入場應試時，須攜帶國民身分證或有照片健保卡或駕駛執照或護照或居留證等應試有效證件正本，考生於應試前備妥相關身分證件，若入場應試未攜帶相關身分證件，且至當節考試結束鈴聲畢未送達指定地點，則違反試場規則，將扣減該科成績1級分；行動電話及具通訊功能之穿戴式裝置（如智慧型手環、手錶及眼鏡等）切勿攜帶入場。

(中時 )