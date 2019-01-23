飼料養豬成本多8倍 基隆唯一養豬戶不玩了

2019年01月23日 15:43 中時 張穎齊

基隆市政府今（23）日上午9時30分於七堵苗圃舉行「基隆市108年度非洲豬瘟緊急防疫演習」。（張穎齊翻攝）

基隆市政府今（23）日上午9時30分於七堵苗圃舉行「基隆市108年度非洲豬瘟緊急防疫演習」。（張穎齊翻攝）

非洲豬瘟導致大陸25個省份淪陷，引發各界關注及恐慌，為防堵非洲豬瘟於境外，基隆市政府今（23）日上午9時30分於七堵苗圃舉行「基隆市108年度非洲豬瘟緊急防疫演習」，但在演習中，基隆市唯一的養豬戶李榮宗說，改用飼料後，成本多了7、8倍，實在吃不消，如今開始出售豬隻，希望11月前退場。

李榮宗（72歲）飼養35頭豬，是基隆市唯一的養豬戶，原本養豬的飼料是用廚餘，但如今要改餵食飼料，成本高達7、8倍，李無奈地說「我要退場了，不養了！」並指出，他養豬就不是要賺錢，兒女也沒有要接班，養豬只是想要自己運運動、活動筋骨，但現在真的吃不消了，預計11月前退場，歡迎有意者來收購他的豬。

基隆市動保所表示，此次演習以假想基隆市養豬場發現可疑疫情、動保所獸醫師進行現場疾病檢診及疫情調查、中央家畜衛生試驗所確診、動保所緊急防疫處置及警報解除5部份進行演練，希讓獸醫師及畜主熟練疫情爆發時，能迅速完成處置，避免疫情蔓延。

動保所指出，另外廚餘養豬業者應經環保局檢證為廚餘再利用機構，才能繼續使用廚餘養豬，基隆市1戶廚餘養豬場尚無法取得檢證合格，已於10日改以飼料養豬，市府將配合中央政策以提供離牧、轉型飼料等獎勵方式補助廚餘養豬戶配合防疫政策，降低疫情發生風險。

(中時 )